10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Notre supplément running ; Un campus, lieu de mémoire pour les victimes des armes nucléaires ; Comment les étudiants du supérieur ont-ils vécu la crise ; De nouvelles restrictions qui ne font pas l’unanimité...Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 26 mars 2021.

1 Son salon de coiffure devait ouvrir le 1er avril à Leuze: «J’ai les bras coupés»

Kathleen Heusdens s’apprêtait à donner ses premiers coups de ciseaux sur la Grand-Place de Leuze mais la coiffeuse subit elle aussi la fermeture des métiers de contact, en vigueur dès samedi.

2 De nouvelles restrictions qui ne font pas l’unanimité

Les avis sont mitigés après les nouvelles restrictions annoncées mercredi. Beaucoup de citoyens, mais aussi de commerçants, ne cachent pas leur ras-le-bol. Et les décideurs politiques n’échappent pas à la critique.

3 Huy-Waremme: plus de 26 millions pour le logement

MCL investit dans la rénovation de ses logements publics: plus de 26 millions en quatre ans. Objectif: rénover et embellir.

4 Comment les étudiants du supérieur ont-ils vécu la crise du Covid?

Une enquête menée auprès de 23 000 étudiants du supérieur chiffre les difficultés rencontrées tant au niveau psychologique et financier que sur le plan social et pédagogique. Les résultats sont inquiétants...

5 Associer les légumes, ça fonctionne vraiment?

Valider scientifiquement l’intérêt des associations de légumes: C’est l’objet de la thèse d’une doctorante de l’UCLouvain. Une première.

6 L’UMons, lieu de mémoire pour les victimes des armes nucléaires

Sur un campus de l’UMons, il existe un mémorial aux victimes de Hiroshima et de Nagasaki. Un travail de réhabilitation est en cours pour perpétuer à jamais leur souvenir et alerter du danger nucléaire, toujours présent.

7 Le témoignage touchant de Muriel Mathy, prof d’éducation physique

Découvrez le témoignage touchant de Muriel Mathy, prof d’éducation physique à la Croix-Blanche à Libramont et à Bastogne.

8 INTERVIEW | Laura Beyne: «La royauté m’a toujours intéressée»

«Place royale» revient pour un numéro consacré à Albert et Paola. À la présentation, Thomas de Bergeyck et Laura Beyne.

9 Daniel Zitka: «La République tchèque mérite vraiment de se qualifier»

Daniel Zitka, ex-gardien d’Anderlecht, travaille aujourd’hui pour la fédération tchèque. «Les Diables sont favoris, mais on peut créer la surprise.»

10 Découvrez notre supplément «Running 2021»

Au menu de ce supplément de 64 pages publié dans L’Avenir et la DH du jeudi 25 mars: des rencontres avec le meilleur marathonien belge et le dernier vainqueur de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, un focus sur le matériel connecté, les chaussures «carbone» et un tas de conseils pour la nutrition, la santé et l’entraînement. On revient aussi sur cette saison covid et quelques bons plans aussi pour courir, avec ou sans confinement.

