Coronavirus: Sciensano et le centre de crise analysent les derniers chiffres

Les indicateurs de l’évolution de l’épidémie ne sont pas bons, c’est ce qui a forcé la Belgique à serrer la vis, ce mercredi, pour casser une 3e vague du coronavirus. Qu’en est-il des derniers chiffres? Suivez la conférence de presse à 11h.

Sciensano et le centre de crise font à nouveau le point ce vendredi sur l’épidémie de coronavirus dans notre pays.

On sait qu’actuellement près de 2.500 patients sont hospitalisés pour Covid-19 et plus de 650 se trouvent en soins intensifs.

Entre le 16 et le 22 mars, 4.331 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 32% par rapport à la semaine précédente.

