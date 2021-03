Qualifications Mondial 2022: changement de stade pour Belgique-Biélorussie?

La pelouse du stade Den Dreef de OH Louvain, qui a accueilli Belgique-pays de Galles mercredi, pose question. Elle n’est pas dans un état optimal à cause d’un problème de drainage.

Quelques zones moins fournies, un ballon parfois sautillant, de l’herbe un peu spongieuse, les conditions de jeu n’étaient pas idéales pour les Diables rouges sur la pelouse louvaniste face aux Gallois. Malgré les efforts des employés de Oud-Heverlee Louvain, qui ont tout fait pour pallier un problème de drainage et effacer les stigmates des récents événements climatiques.

Interrogé par la Dernière Heure, le porte-parole du club annonce que «quatre jardiniers full-time vont travailler tous les jours» jusqu’au match contre la Biélorussie, programmé le mardi 30 mars (20 h 45).

Sera-t-il possible de délocaliser le match?

Malgré l’investissement du club, l’Union belge «examine toutes les options», annonce La Dernière Heure, pour que le match ait lieu dans les meilleures conditions.

Les Diables pourraient retrouver le stade roi Baudoin, dont le coût de location est plus élevé que celui d’OHL (d’autant plus lorsque la rencontre se joue à huis clos). La Ville de Bruxelles aurait été contactée, mais les accords n’ont pas encore été trouvés. Il faut également que l’UEFA et les autorités nationales approuvent le changement de stade, en très peu de temps.

Si un accord n’est pas trouvé, les Diables resteront au Den Dreef, qui avait été choisi par la fédération pour son coût de location et le fait que le couvre-feu est à minuit en Flandre, au lieu de 22 h à Bruxelles.