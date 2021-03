Découverte archéologique insolite: des lapins gallois font des trouvailles préhistoriques

Un outil de l’âge de pierre, utilisé il y a 9000 ans, a été déterré par des lapins sur une île au large du Pembrokeshire (pays de Galles).

Les objets se trouvaient dans un terrier que deux gardes forestiers ont fouillé, un peu par hasard, il y a une dizaine de jours. Les lapins de l’île de Skokholm, à trois kilomètres de la côte du Pembrokeshire, ont visiblement mis au jour ces objets en creusant leur nouvelle maison, rapporte le journal anglais The Guardian.

L’un des objets s’est avéré être un «galet biseauté» datant du mésolithique, probablement utilisé par les chasseurs-cueilleurs il y a environ 6 à 9000 ans.

Il y avait également un fragment de ce qui semble être de la poterie, provenant d’une urne funéraire datant de l’âge du bronze, vieille d’environ 3750 ans.

Giselle Eagle - http://skokholm.blogspot.com

La découverte, à l’aide de ces archéologues improbables, permettra d’en savoir plus sur le passé de cette île galloise.

«Bien que ces types d’outils soient bien connus sur les sites côtiers du Pembrokeshire continental et des Cornouailles, ainsi qu’en Écosse et dans le nord de la France, il s’agit du premier exemple provenant de Skokholm, et de la première preuve solide d’une occupation mésolithique tardive sur l’île», rapporte le Dr Andrew David, expert en outils de pierre préhistoriques, dans les colonnes du Guardian.

Lorsque les restrictions en vigueur, suite à la pandémie de coronavirus, le permettront, les archéologues prévoient de se rendre sur l’île pour voir s’il y a d’autres objets à découvrir.