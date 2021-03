Mondial 2022: comme la Norvège, l’Allemagne envoie un message en faveur des droits humains

L’équipe d’Allemagne a envoyé un message en faveur des droits humains jeudi pour son match d’ouverture du Mondial-2022, organisé au Qatar, un pays critiqué pour son traitement des migrants employés à la construction des stades.

Au moment de s’aligner pour écouter les hymnes nationaux, les joueurs allemands se sont tenus côte à côte, chacun portant un t-shirt noir floqué d’une grande lettre blanche: les onze lettres formaient les mots «HUMAN RIGHTS» (droits humains en anglais).

Cette action survient peu après la publication très commentée d’un article du quotidien britannique The Guardian affirmant que 6 500 ouvriers sont morts sur les chantiers des stades du Mondial depuis l’attribution de la compétition au Qatar en 2010.

Le Qatar est sous le feu de critiques d’organisation de défense des droits humains pour son traitement des travailleurs migrants, donc beaucoup viennent d’Inde ou du sous-continent indien.

Mercredi, l’équipe de Norvège avait organisé une action similaire avant son match de qualification à Gibraltar (3-0), en portant avant le match des t-shirts proclamant: «Droits humains sur et hors du terrain».

L’entraîneur Staale Solbakken avait justifié l’initiative en affirmant: «Il s’agit de faire pression sur la Fifa pour qu’elle soit encore plus directe, encore plus ferme à l’égard des autorités au Qatar, qu’elle leur impose des exigences plus strictes».

Plusieurs clubs norvégiens se sont prononcés en faveur d’un boycott du Mondial après les révélations du Guardian.