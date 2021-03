VIDÉO | Accusations de sexisme et d’agression sexuelle: Pierre Ménès, viré du jeu FIFA, accablé par de nouvelles images

Des passages tronqués

Le documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis journaliste» a été diffusé sur Canal +, qui a soigneusement pris la peine d’effacer certaines scènes.

Mais le site «Les jours» a pu se procurer les images et les a diffusées. On y voit Pierre Ménès venir sur le plateau de Canal + en 2011 avec des fleurs et embrasser, de force, sur la bouche Isabelle Moreau. «Cette scène, je la trouve moche et elle n’aurait pas lieu aujourd’hui, je crois. Il ne le ferait pas… Je pense, j’espère qu’il le regrette», confie la journaliste.

Sur l’extrait de 4 minutes et 41 secondes coupé au montage, on entend Pierre Ménès qui dit ne pas regretter son geste et même être «choqué» par la réaction de la journaliste. «Si tu ne peux pas faire un bisou à une copine, au secours.»