Utrecht aimerait accueillir le départ de la Vuelta

La ville néerlandaise d’Utrecht a fait part jeudi de sa volonté d’accueillir le départ du Tour d’Espagne l’année prochaine.

La Vuelta aurait dû commencer à Utrecht en 2020 mais la crise du Covid-19 avait poussé les organisateurs à ajuster le tracé et à garder la Vuelta entièrement en Espagne.

Jeudi, le conseil municipal d’Utrecht a de nouveau exprimé son ambition d’accueillir le départ de la Vuelta en 2022. Les organisateurs de la Vuelta étudient actuellement la possibilité de lancer la course depuis les Pays-Bas mais aucune décision n’a encore été prise.

L’année dernière, trois étapes auraient dû passer par les Pays-Bas: un contre-la-montre par équipe avec départ et arrivée aux Jaarbeurs, à Utrecht, une étape de Den Bosch à Utrecht et une étape avec départ et arrivée à Breda.