Assises Bruxelles: Ionel Cirlan coupable d’un incendie volontaire et acquitté d’un autre

Le jury de la cour d’assises de Bruxelles a reconnu, jeudi soir vers 21h30, Ionel Cirlan coupable d’un incendie volontaire dans un squat où il vivait, rue Haute à Bruxelles, le 9 août 2019. Mais il l’a acquitté de l’incendie principal, commis dans ce même bâtiment, quelques heures plus tard, et qui a causé la mort d’un homme.

Le jury a suivi les arguments de l’avocate générale en établissant que l’accusé avait participé, avec Ionut Popovici, au premier incendie survenu le 9 août 2019 vers 15h00, dans un immeuble à l’abandon qu’il squattait avec d’autres personnes. Le feu avait pris au niveau de la cage d’escaliers mais il avait été rapidement éteint par un voisin.

La cour a essentiellement retenu que l’accusé avait dit lui-même qu’il était présent au moment où son ami Ionut a bouté le feu à un journal, sous la cage d’escaliers. «Il ne pouvait pas ignorer la mise à feu et il n’a rien fait pour l’empêcher. Il ne s’est pas désolidarisé de l’auteur», ont exposé les jurés et les juges.

Le jury a par contre suivi la thèse de la défense, Me Édouard Huysmans et Me Jonathan Detaye, en déclarant que l’accusé ne pouvait pas avoir pris part à la seconde mise à feu dans ce bâtiment, le 9 août 2019 vers 21h00.

Ce deuxième incendie avait causé des dégâts beaucoup plus importants et un corps avait été retrouvé dans les décombres, celui de Ionut Popovici, âgé de 35 ans. L’expert en incendie avait déterminé que le cadavre se trouvait juste à côté du foyer d’incendie.

«L’accusé avait déjà quitté le bâtiment au moment de la mise à feu, seul Ionut Popovici était encore dans le bâtiment à ce moment-là, ce qui exclu donc que l’accusé a participé aux faits ou a apporté une aide à la commission de ceux-ci», ont établi jurés et juges.

Le 9 août 2019 vers 21h30, un incendie a détruit un bâtiment de la rue Haute à Bruxelles, dans lequel le corps de Ionut Popovici, un homme de 35 ans, a été découvert carbonisé. Le bâtiment était à l’abandon, squatté par des sans-abri, dont l’accusé, Ionel Cirlan.

Celui-ci avait été mis dehors de cet immeuble la veille, par d’autres résidents. Il y était revenu avec son ami Ionut Popovici le lendemain en début d’après-midi, au moment où un premier incendie a eu lieu. Le feu a alors été très rapidement éteint.

Les deux hommes, accompagnés de six autres, y sont encore revenus dans la soirée. L’accusé a quitté les lieux juste avant le second incendie, lequel a cette fois ravagé tout le bâtiment.

Il a déclaré qu’au moment de partir Ionut Popovici le suivait mais qu’il a fait demi-tour pour retourner chercher quelque-chose dans l’immeuble et qu’il ne l’a ensuite plus revu.

Ionel Cirlan a toujours contesté être celui qui a bouté le feu à la bâtisse.

Le débat sur la peine aura lieu vendredi à 09h00.