Un expert allemand estime que le CIO joue à la «roulette russe» avec les JO de Tokyo

Le professeur allemand Fritz Sörgel, responsable de l’Institut de recherche biomédicale et pharmaceutique (IBMP) de Nuremberg, a qualifié de «roulette russe» l’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo par le Comité international olympique (CIO) dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Il craint notamment que de nouveaux variants du virus ne s’y propagent.

Sörgel a déclaré aux journaux Münchner Merkur et tz, dans une interview rendue publique avant la publication de l’article samedi, que le fait de réunir au Japon des milliers d’athlètes et d’officiels de 200 pays représentait un risque énorme.

«Ce que fait le Comité international olympique en ce moment, c’est comme la roulette russe», a déclaré le scientifique allemand. pour lui, un an après le report des Jeux, «rien n’a changé, voire la situation a empiré et n’est pas plus sûre».

Sörgel a déclaré que l’offre de la Chine de vacciner les Olympiens provenant de pays où le vaccin est approuvé ne change pas grand-chose.

Selon lui, d’ici l’ouverture des Jeux le 23 juillet, 10 à 15 vaccins seront disponibles, avec des effets variables et peut-être douteux, et les athlètes vaccinés avec différentes substances seront présents, et d’autres ne seront pas vaccinés du tout.

«Pour le dire cyniquement: c’est très intéressant d’un point de vue scientifique. Nous pourrions en apprendre beaucoup et je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup de gestion de catastrophes», a déclaré Sörgel.

Il n’exclut pas non plus la possibilité l’apparition de nouveaux variants.

«C’est théoriquement possible en deux semaines ou deux semaines et demie, mais le problème majeur est que les pays qui se réunissent à Tokyo n’ont pas fait l’objet d’un examen des types de virus comme c’est le cas en Europe ou dans d’autres pays industrialisés. Ils peuvent arriver avec un variant que personne ne connaît, et en deux semaines, tout le monde le connaîtrait».

Le CIO et les organisateurs japonais s’apprêtent à organiser les Jeux avec un protocole sanitaire strict. Les visiteurs étrangers, par exemple, ne seront pas autorisés à assister aux Jeux. Le relais de la flamme olympique a débuté jeudi à 151 jours de la cérémonie d’ouverture.