Cinq enfants blessés après s’être retrouvés coincés sous la porte d’entrée de leur école

La porte d’entrée de l’école primaire «De Wingerd» à Bavikhove (Harelbeke, Flandre occidentale) s’est détachée et a chuté sur des enfants jeudi après-midi. Cinq d’entre eux ont été blessés, dont un grièvement.

Pour une raison encore inconnue, la porte d’entrée de l’école primaire libre «De Wingerd» située dans la Bruyelstraat s’est détachée. «Il s’agit d’une lourde porte coulissante qui est subitement tombée», ont indiqué les pompiers de la zone Fluvia.

«Cinq jeunes enfants sont restés coincés sous la porte», ont expliqué les pompiers. «L’une de nos équipes est intervenue, de même que plusieurs ambulances et deux véhicules du Service mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR). Les enfants ont pu être rapidement libérés. L’une des petites victimes a été plus grièvement blessée. Cet enfant souffrirait de plusieurs fractures.»

Un expert devait se rendre sur les lieux afin d’établir les circonstances précises des faits.