Menace d’une trentaine de licenciements au Samusocial: des solutions en vue

Sur les 43 travailleurs du Samusocial actifs au centre pour demandeurs d’asile de Neder-Over-Heembeek, 38 sont menacés par un licenciement collectif, a annoncé jeudi le Setca.

Ils sont plus exactement 31 à être concernés par ce risque, a rectifié le directeur général du Samusocial Sébastien Roy, en tenant compte des travailleurs protégés par leurs rôles syndicaux et les conditions de leurs contrats de travail. Le bâtiment d’INGLease a été revendu à une société privée, qui doit occuper les lieux au 1er juin.

«Aucun licenciement n’est pour l’instant acté et rien n’est encore perdu», assure Sébastien Roy. «On a des pistes, qui sont bien avancées et dans lesquelles on croit. C’est bien pour cela qu’on n’a pas encore envoyé les préavis».

Le centre accueille depuis 2016 de 200 à 350 demandeurs d’asile par jour. Ils seront exposés en juin à être dispatchés dans les centres Fedasil du pays.

Le Setca blâme autant les responsables de Fedasil et du Samusocial que les autorités régionales pour leur échec à trouver un nouveau bâtiment.