Ligue des Champions: lourde défaite pour Matt Lojeski et l’AEK Athènes

Les Grecs de l’AEK Athènes se sont inclinés jeudi soir en déplacement en Russie, à Nizhny Novgorod (88-60) pour le compte de la première journée, en retard, des playoffs en Ligue des Champions de basket. Le Belge Matt Lojseki termine la rencontre avec 4 points.

Quelques jours après avoir subi une grosse défaite à la SIG Strasbourg, l’AEK Athènes de Matt Lojeski a enchaîné avec un nouveau revers. En déplacement en Russie, les Grecs ont directement été pris à la gorge au premier quart-temps (25-15). Le duo Andrey Vorontsevich (15 points et 11 rebonds) et Artem Komolov (21 points) faisait des dégâts et l’écart était déjà significatif à la pause (46-30).

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Matt Lojeski prenaient complètement l’eau (25-12 au troisième quart) pour terminer la rencontre avec une lourde défaite (88-60). Le Belge Matt Lojeski termine la rencontre avec 4 points (2/2 à 2 points), 2 rebonds et 1 passe en 15 minutes.

Au classement, l’AEK Athènes reste deuxième de son groupe avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites, derrière son adversaire du jour qui est invaincu en quatre matchs. Mercredi prochain, les Grecs se déplaceront en Turquie pour y affronter Turk Telekom pour le compte de la 5e journée de playoffs en Ligue des Champions.

Pour rappel, les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour le Final 8 de la compétition.