VIDÉO | Coronavirus: après plus 5h de marche, Thomas, professeur handicapé moteur, a réussi son défi et est arrivé à l’école en héros!

Covid-19: après avoir suivi son départ ce matin, on a retrouvé Thomas Henrotte peu avant son arrivée. Handicapé moteur, ce professeur de l’IPES de Seraing a réussi à marcher plus de 17 km, depuis chez lui à Verlaine jusqu’à son école. Il voulait faire passer un message aux ministres.

Il y a des personnalités qui ne laissent pas indifférent. Thomas Henrotte en fait assurément partie.

Professeur à l’IPES de Seraing (province de Liège) et infirme moteur cérébral, il a relevé un sacré défi en vue de faire passer un message fort aux ministres de l’Enseignement et de la Santé...

Faire le trajet depuis chez lui, à Verlaine, jusqu’à son école à pied! Puisque la ministre de l'Education a déconseillé de prendre les transports en commun...

Parcourir plus de 17 kilomètres avec un tel handicap, ça force le respect.

On était avec lui lors de son départ (voir la vidéo ici), on l’a retrouvé plus de cinq heures plus tard pour son arrivée. Il a été accueilli comme il se doit, en héros, par ses élèves de 6.

Un moment mémorable.

Un message fort.