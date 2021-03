Le voyagiste TUI désormais plus pessimiste quant aux vacances d’été

Le tourisme ne reprendra que lorsque les restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus auront été levées. Le voyagiste TUI se montre dès lors moins optimiste quant aux activités de l’entreprise pendant les vacances d’été. C’est ce qui est apparu jeudi lors de l’assemblée générale du groupe allemand.

Le nombre de réservations pour la période estivale est toujours inférieur de 60% à celui de la même période en 2019, lorsque le coronavirus n’était pas encore présent. TUI a, en conséquence, réduit sa capacité pour la haute saison, à partir de juillet, à 75% de celle déployée en 2019. Auparavant, il était question de 80%. Si les restrictions de voyage sont levées plus tôt que prévu, ces capacités seront rapidement étendues, a-t-on cependant assuré jeudi.

Selon le patron de TUI, Fritz Joussen, les voyages touristiques sont toujours très demandés. Les politiciens doivent toutefois fournir les conditions dans lesquelles l’industrie du tourisme pourra travailler, comme les vaccins et les tests.

Une éventuelle exigence de test avant d’être autorisé à prendre l’avion ne pose pas un problème, aux yeux du CEO allemand. «Je ne pense pas que les clients pensent que ce soit une si mauvaise chose non plus», a-t-il dit. Cela ne demande en outre pas de nombreux préparatifs au voyagiste.

TUI gère des hôtels et des vols, et vend des vacances à forfait par l’intermédiaire de ses agences de voyage. Mais toutes ces activités se sont arrêtées à cause de la pandémie de coronavirus. Le nombre de clients est tombé à 2,5 millions au cours des douze derniers mois, soit environ 10% d’une année normale. Le tour-opérateur estime qu’il «pourrait falloir encore quelques mois» pour que la situation se normalise.