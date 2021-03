Pfizer et Moderna garantissent que les livraisons seront assurées

Les livraisons de doses de vaccin sont assurées jusqu’à fin mars en Suisse, a garanti Sabine Bruckner, directrice de Pfizer Suisse, jeudi devant la presse aux côtés de représentants du gouvernement et des cantons.

Dan Staner, directeur pour la Suisse de Moderna, a lui indiqué que Moderna est en mesure de livrer maintenant des centaines de milliers de doses à la Suisse, bientôt des millions.

Nous pouvons livrer 300’000 doses dès la semaine prochaine, a précisé M. Staner. Et d’espérer fournir plus de six millions de doses d’ici la fin du 2e trimestre.

Dan Staner a indiqué que le site de Lonza à Viège (VS) doit permettre de fournir l’ensemble de la planète à l’exception des Etats-Unis. Il reste confiant que d’ici l’été, beaucoup de Suisses pourront être vaccinés. Il a également remercié la Suisse d’avoir «fait le bon pari au bon moment» au sujet de l’ARN messager.

De son côté, Mme Bruckner s’est exprimée sur les retards de livraison: «Il y a eu 15 à 20% de livraison en moins entre fin janvier et début février en raison de restructuration dans les capacités de production», a-t-elle déclaré. Et de préciser: «Au début de la pandémie, on pouvait fabriquer 1,2 milliard de doses par an, aujourd’hui nous avons doublé notre production, soit deux milliards par an.»

La directrice de Pfizer Suisse a mis en avant la complexité de la fabrication du vaccin: «Il comprend 280 composants qui viennent de 86 entreprises, dans 19 pays différents.» Elle a aussi tenu à rappeler la difficulté de mettre en place de grosses capacités de production à court terme.

Les vaccins de Pfizer et de Moderna sont les deux seuls à être utilisés pour l’instant en Suisse. L’autorisation de celui d’AstraZeneca est toujours en cours à Swissmedic. Son directeur adjoint Philippe Girard a indiqué que des informations supplémentaires avaient été demandées concernant ce dernier vaccin. Elles viennent d’arriver, on pourra décider rapidement dans quelques jours, a-t-il déclaré.