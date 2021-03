Quand François Pirette traite Bouchez de «populiste de Sarma»

Mais au fait, c’est quoi Sarma?

On ne sait pas quand les salles de spectacle rouvriront leurs portes, mais une chose est sûre: quand François Pirette s’y produira, il ne mettra pas sur sa liste «guests» Georges-Louis Bouchez,

En effet, l’humoriste borain s’est fendu d’une diatribe plutôt piquante mercredi soir sur les réseaux sociaux, suite à la sortie du président du MR qualifiant les dernières mesures du Comité de concertation de «triple échec».

«YAKA, FAUKON! Mais ta g…, GLB. Populiste de Sarma. Tu nous fatigues à la fin. Si t’étais si malin, t’avais qu’à y aller. Mais oui, j’y pense, au fait, je te rappelle qu’au jeu de la démocratie t’avais perdu. Tu te souviens Donald? T’auras tout de même remarqué que tes copains Emmanuel, Angela et les autres font ce qu’ils peuvent, eux aussi. Tu ne te tromperais pas d’ennemi par hasard?»

Et de poursuivre: «On se bat comme on peut contre une saloperie depuis un an. Mais toi, à part siffler depuis la tribune, tu fais quoi??? Au final, tu n’es jamais qu’un sportif de canapé qui aurait tiré le penalty mieux qu’Eden.»

Dans ce coup de gueule, qu’une part de la classe politique partage en des termes plus diplomates, la qualification de «populiste de Sarma» n’aura pas manqué d’interroger les plus jeunes.

À leur intention, précisons que Sarma, acronyme de Société anonyme pour la revente d’article de masse, est une ancienne chaîne de magasins belges active entre 1928 et 2004. Celle-ci introduisit le concept de magasin à prix unique dans les années 30, ce qui fit son succès et une des leaders de la distribution avant la guerre.

Reprise dans les années 1960 par un groupe américain qui fit passer l’enseigne dans la catégorie des hypermarchés, qui sont couplés à la chaine de restauration Lunch Garden, Sarma décline progressivement dès la fin des années 1970. Le réseau est revendu à GIB (les magasins GB), qui fait de Sarma des magasins non alimentaires. Après le démantèlement de GIB, les enseignes Sarma existantes échoient au groupe Maxeda, et change de nom en Hema, faisant tomber le nom Sarma dans l’oubli.

Jusqu’à aujourd’hui, grâce à un François Pirette qui n’a sans doute pas oublié que Sarma disposait d’un magasin à Mons, à la porte du Parc, jusqu’en 1995. Gageons que «Populiste de Sarma» deviendra l’insulte marquante de ce début de printemps.