Des immeubles occupés par la KBC seront réaffectés notamment au logement

Le projet Triple Living de réaffectation des immeubles autrefois occupés par la KBC, avenue du Port à Bruxelles, notamment en logements, s’est vu délivrer un permis d’urbanisme en bonne et due forme, a annoncé jeudi le secrétaire d’Etat à l’Urbanisme Pascal Smet.

Logements, bureaux, hôtel et crèche mettront un terme à la monofonctionnalité. de l’ensemble qui sera ouvert sur le quartier maritime, et plus une forteresse fermée aux interactions comme par le passé, a expliqué celui-ci.

Construit dans les années ‘90 pour accueillir les bureaux de la banque KBC le long de l?avenue du Port, l?îlot va subir une importante modification. La réorganisation de la KBC permet en effet de libérer des lieux pour y implanter notamment du logement. Le projet prévoit 216 logements (notamment des 3 chambres), mais aussi un hôtel de 139 chambres, une crèche, une salle de sport et du commerce.

La démolition du bâtiment a été acceptée car le bâtiment actuel conçu pour des bureaux ne permet par l?installation de logements aux normes actuelles. Ce projet permet, en prolongeant la rue Le Lorrain à travers le nouveau projet, de rétablir la liaison entre le quartier situé derrière et le canal avec son futur parc au bassin Beco.

Concrètement, le projet prévoit, outre la création de 22.038m² de logements; le maintien de 1.584m² de bureaux; la création de 644m² d?équipement d?intérêt collectif et de service public; la création de 451m² de commerce; et de 4.218m² d?établissement hôtelier .

Un premier projet avait été présenté fin 2018. Après son passage en commission de concertation, il a été modifié définitivement en janvier 2020 pour être soumis à l?enquête publique entre mars et juin 2020