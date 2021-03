Aucun cours dans les écoles la semaine du 29 mars, y compris en maternelle

Les vacances de Pâques débuteront une semaine plus tôt que prévu. La faute à la pandémie de coronavirus. Il n’y aura pas de cours en distanciel et les écoles maternelles ferment également.

Tous les cours seront suspendus la semaine prochaine en Fédération Wallonie-Bruxelles, y compris en maternelles, a-t-on appris ce jeudi en début d’après-midi. Il n’y aura aucun cours en distanciel organisé pour les élèves de primaires et de secondaires.

Les parents sont dès lors invités à garder leurs enfants à domicile. Des garderies seront toutefois assurées pour les enfants dont les parents ne peuvent télétravailler.

Cette décision intervient après une réunion ce midi entre les acteurs du monde de l’enseignement avec la ministre Caroline Désir et le ministre-président Pierre-Yves Jeholet.

Les enseignants sont, eux, invités à se tenir à disposition de leur direction, soit pour assurer les garderies, soit pour déjà préparer la rentrée scolaire après les vacances de Pâques, ou assurer des remédiations là où nécessaire.

Pour rappel, le Comité de concertation avait décidé mercredi d’arrêter les cours en présentiel dès lundi 29 mars en primaire, secondaire et dans le supérieur. Seules les écoles maternelles allaient rester ouvertes. Mais il n’en sera donc rien. Tous les établissements ferment une semaine plutôt avec une réouverture prévue le 19 avril, après les congés de Pâques. Les cours en distanciel, de même que les éventuels examens, n’auront pas lieu non plus.

Une circulaire doit suivre en fin de journée pour entériner ces décisions.

«Ramener la sérénité»

Le secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC), qui scolarise un enfant sur deux en FWB, a rapidement salué une décision «qui ramène la sérénité dans les écoles», et qui permettra aussi aux élèves de souffler davantage tout en offrant la possibilité aux enseignants de mieux préparer la rentrée de Pâques. Pour rappel, celle-ci doit normalement se faire à 100% en présentiel pour tous les niveaux de l’enseignement obligatoire dès le 19 avril.