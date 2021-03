On recherche des sachets de chips vides

Afin de fabriquer des couvertures pour se protéger du froid, une association recherche des sachets de chips vides.

Des personnes en situation de handicap à Ghlin se sont inspirées d’une expérience menée en Grande-Bretagne et confectionnent des sacs de couchage et des couvertures thermiques pour les plus démunis, avec des sachets de chips comme matière première.

Trois bénéficiaires du Service d’Accueil de jour pour Adultes (SAJA) «Les Liserons» participent actuellement au projet «Crisp», dont l’objectif social est de permettre aux personnes défavorisées de pouvoir s’équiper d’une protection contre le froid. L’originalité du projet mené par le SAJA consiste en la fabrication de sacs de couchage et de couvertures de protection à base de sachets de chips.

«Le sachet de chips a les mêmes propriétés que les couvertures thermiques des ambulanciers», a indiqué Geoffrey Sonck, éducateur au SAJA. «La chaleur reste à l’intérieur du sac de couchage et l’eau et l’humidité ne transpercent pas. Il est par ailleurs assez facile de trouver ces sachets, dont la matière est facile à travailler. Nos bénéficiaires sont quant à eux ravis d?aider ceux qui sont dans le besoin.»

L’équipe de création se compose de deux femmes et un homme bénéficiaires du SAJA. Ils se répartissent les tâches de repassage, de découpage et d’assemblage. «La première étape du processus consiste à ouvrir les sachets de chips, à les nettoyer et à les sécher. Les sachets sont ensuite placés entre deux membranes plastiques pour l’assemblage par collage à chaud», a précisé Geoffrey Sonck. Quelque 150 sachets de chips sont nécessaires pour fabriquer un sac.

Un appel est lancé aux consommateurs de chips pour recevoir le plus grand nombre possible d’emballages. Les dépôts peuvent être faits en prenant rendez-vous au 065 33 91 88.