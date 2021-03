10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Infirmière et étudiante, elle raconte son année éprouvante ; C’est la guerre contre le frelon asiatique ; La saison de F1 à la loupe ; Les Belges vont-ils tenir psychologiquement?… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi 25 mars 2021.

1 Patients à risques: à qui le tour?

Des milliers de patients à risques sont en attente d’un vaccin. Se faire vacciner en hôpital, ce n’est plus possible.Claude a 70 ans et suit un traitement chimiothérapeutique toutes les deux semaines. Il ne sait plus à qui s’adresser pour bénéficier du vaccin avant la prochaine séance de chimio.

2 Santé mentale: «L’empathie ne suffit plus»

Face aux nouvelles mesures, les Belges vont-ils tenir psychologiquement? Selon les spécialistes, la question de la santé mentale doit être prise à bras-le-corps par les autorités.

3 C’est la guerre au frelon asiatique

Le frelon asiatique (Vespa Velutina) est un vrai fléau en Europe, en particulier dans notre région. Il est arrivé dans le Tournaisis, à Guignies précisément, en novembre 2016. Le niveau d’infestation est aujourd’hui si alarmant que les membres de l’Union des apiculteurs de Tournai ont décidé de mobiliser la population pour mettre en oeuvre une campagne de piégeage de reines fondatrices avant qu’elles n’établissent leur nouveau nid.

4 Unique au monde, Placebell est efficace contre l’effet placebo

Élaboré par la start-up guibertine Tools4Patient, Placebell est capable de prédire l’effet placebo. Une technologie unique au monde.

5 Infirmière et étudiante, elle raconte son année éprouvante

Audrey Baltus raconte son quotidien à l’ère Covid.Une année éprouvante pour la Verlainoise, infirmière et étudiante. Audrey Baltus, 23 ans, a commencé à travailler aux soins intensifs en août 2019.

6 La 1re caisse d’allocations familiales naissait il y a 100 ans à Verviers

C’est à Verviers qu’a été conçue la première caisse d’allocations familiales en Belgique. Enfantée par 32 industriels, elle est née le 25 mars 1921, il y a pile un siècle aujourd’hui.

7 VIDÉO | Sur le chantier du pont des Trous, la pose de la passerelle du pont Delwart reportée

Sauf catastrophe, les arches du pont des Trous seront terminées pour la fin 2022. Le méga chantier tournaisien est aujourd’hui en… «lisses». Quant à la passerelle du pont Delwart, elle ne sera pas posée ce week-end comme cela avait été annoncé lors de cette visite de chantier. Lire pourquoi en fin d’article.

8 Et pendant ce temps-là, la culture…

Le mot «culture» a été prononcé une fois durant le Codeco de ce mercredi. Le secteur parle d’une «nouvelle claque», mais veut rester combatif.

9 Padel: «Un jour ce sera un sport olympique»

Sport en pleine expansion, le padel a son circuit mondial, lequel devrait faire étape à Liège mi-avril. Une grande première!

10 Une saison, dix équipes: la grille F1 2021 à la loupe

Et c’est reparti… La nouvelle saison de Formule 1 qui débute cette fin de semaine à Bahreïn vaudra son pesant de boulons/rondelles, même si certains l’estiment de transition vu le report à 2022 du «grand chambardement» destiné à redistribuer les cartes.

