De plus en plus de jeunes en difficultés financières

Les jeunes semblent être de plus en plus nombreux à connaître des soucis financiers.

Plus de six jeunes (16 à 30 ans) sur dix disent rencontrer des difficultés financières à cause de la crise du coronavirus, contre 45% il y a un an, selon une étude de la Fédération du secteur financier (Febelfin). Un jeune sur cinq est même confronté à de graves problèmes financiers, contre 13% l’an dernier.

La Febelfin s’inquiète en outre de voir de nombreux jeunes manquer de connaissances financières. «Il s’avère y avoir une forte corrélation entre les connaissances financières, l’implication et les problèmes d’argent: les personnes moins bien informées sur leurs affaires financières sont moins enclines à se préoccuper des questions d’argent et sont plus susceptibles d’avoir des problèmes d’argent», soutient la Fédération.

Les jeunes reconnaissent disposer d’un faible niveau de connaissances autour des investissements et produits de placement, des emprunts et demandes de crédit, et autour de la gestion financière quotidienne.

La Febelfin, en collaboration avec Wikifin, le programme d’éducation financière de la FSMA (Autorité des services et marchés financiers), organise du 22 au 28 mars la sixième édition de la Semaine de l’Argent.

L’enquête nationale sur les jeunes et l’argent a été réalisée en mars par Febelfin en collaboration avec le bureau d’études Indiville auprès de 2.045 Belges entre 16 et 79 ans, dont 750 entre 16 et 30 ans.