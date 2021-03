Mons: 402 primes vélos octroyées en 2020

Un budget de 50 000€ avait été adopté en 2020 par la Ville de Mons. Il est reconduit en 2021.

En juin 2020, les autorités communales montoises dégageaient 50 000€ de budget pour permettre l’octroi d’une prime à tout citoyen montois faisant l’achat d’un vélo, classique ou électrique, ou d’un engin motorisé de type trottinette électrique ou gyroroue. L‘objectif: inciter les Montois à adopter une mobilité douce.

L’initiative a rencontré son public puisque 49 997€ du budget ont été dépensés pour un total de 402 dossiers.

Si la plus grande partie des primes octroyées l’a été pour des vélos classiques, à savoir 193, ce sont les vélos électriques qui constituent la plus grande part du budget, puisque 28 547€ y ont été consacrés, répartis en 148 primes. Cela s’explique par le fait que le plafond des primes était plus élevé pour cette deuxième catégorie (100€ pour un vélo classique, 200€ pour un électrique). Des primes ont également été octroyées pour 39 vélos pliables, 20 trottinettes électriques, un vélo cargo et un gyroroue.

Pour 2021, l’initiative a été reconduite, avec le même budget. A ce jour, 78 dossiers ont été approuvés, dont 41 pour des vélos électriques. 11 368€ de budget ont déjà été consommés, 31 dossiers sont en attente de validation par le Collège et 48 en attente d’analyse par le service mobilité.

Pour obtenir la prime, les demandes se font auprès du Service Mobilité au 065 40 52 51 ou via l’adresse mail mobilite@ville.mons.be.