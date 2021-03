Eupen: furtive apparition pour Boljevic (Monténégro), Prevljak spectateur avec la Bosnie

Aleksandar Boljevic et le Monténégro se sont imposés en Lettonie. Photo News

Les joueurs internationaux d’Eupen jouaient ce mercredi. Ce sera également le cas ce jeudi.

Cette semaine de rencontres internationales est particulière pour les Eupenois Prevljak (Bosnie), Musona (Zimbabwe), Kayembe (RD Congo) et Boljevic (Montenegro), convoqués par leurs sélections respectives.

Ce mercredi, l’attaquant Smail Prevljak et la Bosnie rendaient visite à la Finlande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. S’ils ont ouvert la marque via Pjanic, les Bosniens ont ensuite vu leurs hôtes passer devant, suite au doublé de Teemu Puuki. Stevanovic a égalisé et signé le 2-2 final à la 84e. L’Eupenois Prevljak est resté sur le banc pendant toute la rencontre.

Mercredi toujours, le Monténégro a pris le meilleur sur la Lettonie, 1-2, grâce à un doublé de Jovetic tombé après le 1-0 d’Ikaunieks.

Aleksandar Boljevic, prêté par le Standard à Eupen, pourra ajouter une cape à ses statistiques, même s’il est monté dans les arrêts de jeu, symboliquement donc.

Musona et Kayembe attendus ce jeudi

Ce jeudi, on sera attentif aux rencontres des Pandas Musona (Zimbabwe) et Kayembe (RD Congo).

Les éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) verront le Zimbabwe se rendre au Botswana (17h), alors que la RD Congo tentera de prendre le meilleur sur le Gabon, là aussi à 17h.