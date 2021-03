La saison 11 de «Clem» arrive bientôt sur la RTBF

La 11e saison de la série populaire française débarque mi-avril sur La Une.

Les fans de la série portée par l’actrice Lucie Lucas dans le rôle principal vont pouvoir décompter les jours. La RTBF annonce que la 11e saison de «Clem» débarque sur La Une le jeudi 15 avril à 20h20. On pourra y découvrir les deux premiers des six nouveaux épisodes de cette saison inédite.

Le pitch précisé par la chaîne belge qui coproduit la série: «nouvellement assistante juridique auprès de Nathalie, Clem est bien décidée à reprendre sa vie en main, mais un nouveau venu risque fort de pimenter son quotidien. Pour les ados, Val et Izia, c’est l’année du bac et des choix d’avenir. Quand l’ex de Val débarque avec une nouvelle fracassante, toute la famille se retrouve bouleversée. C’est plus soudée que jamais que notre tribu affrontera cet événement-surprise, avec humour et émotion»

Le premier épisode s’intitulera «Le Château de cartes» et le second «Chacun son chemin»

La saison 10 avait été diffusée en juin dernier sur la RTBF.