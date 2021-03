La carotte et le bâton pour améliorer le stationnement en centre-ville de Mons

Une large offre de stationnement

Pour rappel, les places de parking ne manquent pas en centre-ville puisque ce sont près de 5 000 places qui sont mises à disposition, gratuites ou payantes.

2 200 places gratuites sont accessibles le long des boulevards et sur certaines places (Nervienne, Alliés, Pont rouge…)

110 places «Achat minute», sur lesquelles on peut stationner gratuitement durant 30 minutes, sont toujours accessibles.

Enfin, 2 000 places payantes, pour 3 h maximum, sont réparties en 2 zones (orange et jaune). Pour les stationnements de plus longue durée, 400 places sont disponibles dans les 2 parkings communaux en centre-ville, rue de la Halle (215 places) et Grand place (190 places). 250 places sont accessibles dans le parking Grand-Rue (sous le Primark) et, un jour, 900 places seront ouvertes dans le futur parking de la Gare.