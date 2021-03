VIDÉO | Pour interpeller la ministre Caroline Désir, Thomas, prof handicapé moteur, est parti ce matin à l’école à pied

Ce matin, Thomas Henrotte, professeur de géographie et d’histoire à Jemeppe-sur-Meuse, est parti de chez lui à l’école à pied. Un parcours de 17,6 km. Thomas est handicapé moteur.

Il est 7 h, ce matin. Thomas Henrotte, comme chaque matin, referme la porte de sa maison de Verlaine et se dirige de sa démarche caractéristique vers l’arrêt de bus de sa rue. Thomas est professeur d’histoire et de géographie à l’IPES de Jemeppe-sur-Meuse. Ce matin, les 17,6 km de son parcours, il va les faire à pied. Malgré son lourd handicap.

Notre reportage dans notre vidéo ci-dessus.

«J’ai demandé à Madame Désir qu’elle me prête son chauffeur, visiblement, je n’ai pas eu de réponse». Au moment de prendre le départ pour son périple de plus de 17 km, Thomas ne manque pas d’humour. Ni de courage. Et sa petite pique envers la ministre de l’enseignement fait mouche.

Thomas Henrotte est infirme moteur cérébral. C’est de sa démarche chaloupée qu’il a entrepris cette longue marche forcée. Forcée par sa motivation à dénoncer l’absurdité des mesures anti-Covid prises pour le monde de l’enseignement.

Pas de bus ce matin pour Thomas Henrotte, mais c’est un choix qu’il assume. © Jacques Duchateau

Du mépris

«Je trouve qu’il y a un certain mépris pour la profession enseignante.» Le but de Thomas est de sensibilité l’opinion publique et les décideurs politiques pour mieux protéger les enseignants. Il nous l’expliquait déjà hier, bien déterminé à mener son projet à terme.

Accompagné d’une collègue sur tout le trajet, ainsi que d’un ami en voiture, pour parer à un éventuel pépin physique, Thomas s’est élancé sur le coup de 7 h 10, l’heure à laquelle il prend habituellement le bus.

«Jusque Saint-Georges, c’est tout droit», nous précise-t-il. Il devrait arriver à l’école pour la pause de midi. Un comité d’accueil l’attendra pour lui apporter le soutien nécessaire après un tel effort.

Nous reviendrons cet après-midi avec la deuxième partie de notre reportage et l’arrivée de Thomas à l’IPES de Jemeppe.

Handicapé, Thomas Henrotte va à l’école à pied. © Jacques Duchateau