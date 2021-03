«Un champ de patate», l’état du terrain d’OHL en a étonné plus d’un

Le sujet était sur beaucoup de lèvres après la victoire des Diables sur le Pays de Galles mercredi soir. L’état du terrain a en effet suscité beaucoup de réactions, et ce, dans les deux camps.

Outre la victoire des Diables, l’état du terrain de Den Dreef a fait couler beaucoup d’encre. Du côté Gallois, c’est le défenseur Connor Roberts qui s’est montré le plus critique. «Sur le but du 2-1, je glisse à cause de cette mauvaise pelouse», a lâché le défenseur de Swansea. «C’est bizarre qu’une équipe qui aime produire du jeu de qualité, comme la Belgique, doive jouer sur un tel champ de patate.» Avant de reconnaître la supériorité des Diables. «Mais cette équipe a tellement de qualité que quand je l’ai vu jouer en première mi-temps, on se croyait sur le billard de Wembley.»

Notre coach fédéral a lui aussi eu son petit mot sur l’état de la pelouse du stade d’OHL. «Les Gallois se sont mieux adaptés aux conditions que nous en début de rencontre. C’était peut-être un peu plus simple pour les visiteurs de jouer sur ce genre de surface. On devait s’améliorer dans les mouvements et la qualité des déplacements, mais il faut bien avouer que l’état de la pelouse n’a pas aidé nos joueurs à le faire.»

Même son de cloche pour le buteur des Diables, Romelu Lukaku. «On ne va pas se plaindre, mais ce n’était pas un terrain facile. C’était compliqué de combiner. Louvain a fait les efforts nécessaire pour nous accueillir et on les en remercie, mais ça aurait pu être un peu mieux.»