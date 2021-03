Les associations n’ont pas été concertées par la police avant l’opération de mardi

Non, les associations d’aide aux réfugiés (« Hesbaye terre d’accueil » et « Freedom & Solidarity ») n’ont pas été concertées par la police avant l’importante opération observée ce mardi à Waremme et Oreye. Opération qui visait notamment à contrôler l’identité des transmigrants à la suite d’incivilités constatées à Oreye il y a quelques semaines. Une information pourtant donnée par la police elle-même.

L’ASBL « Freedom & Solidarity » souhaite rectifier le tir. « Il n’y a pas eu de concertation avec la police. Dire qu’une association comme la nôtre – qui vient en aide quotidiennement aux réfugiés – collabore avec la police dans le cadre d’une rafle contre ces personnes en détresse, c’est très grave, exprime sans langue de bois Jocelyne Dejardin, bénévole pour Freedom & Solidarity. Nous avons reçu des messages de plusieurs associations, même de Barchon, qui s’étonnaient qu’on ait participé à cette opération de police. »



Le terme « rafle », n’est-il pas un peu exagéré ? « Je pense qu’on peut clairement l’appeler ainsi. Quand vous avez des personnes dans une situation de détresse, logeant dans un campement, qui se font réveiller à 7 h du matin par la police pour être colsonnées, mises en rang d’oignon et embarquées en combi, moi j’appelle cela une rafle. »

Pourtant, des retours du terrain nous faisaient part ce mardi d’une opération s’étant déroulée dans le calme. « C’est vrai qu’il n’y a pas eu d’agressivité en soi. Mais la violence, ce n’est pas que porter des coups. »



L’association dit ne cautionner aucun des délits que commettraient des réfugiés. « On remercie la police d’y veiller. Mais on ne cautionne pas non plus que pour quelques fauteurs de troubles, qui ont agi sur une autre commune de surcroît, on arrête un camp de réfugiés tout entier. »



Du côté de « Hesbaye, terre d’accueil », on précise aussi la nuance. « La Plateforme citoyenne n’a pas été concertée préalablement à l’opération de police. On a été informés, dans le cadre du dialogue en cours depuis longtemps avec les autorités waremmiennes et policières, du fait que la police pouvait être amenée à réaliser des contrôles comme celui de mardi. Mais il n’y a pas eu concertation. La nuance est tout de même importante… On s’interroge juste sur la proportionnalité de cette opération », exprime la bénévole Sophie Godefroid.