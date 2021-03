Roché, Buri, Walthéry, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 25 mars

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, Le roi d’Araucanie, l’assassinat raté d’Andy Warhol ou encore de drôles de tuniques bleues. Entre autres. Bonnes lectures.

1 Roi du Vent

La Boîte à Bulles - Le résumé de l’éditeur

En 1860, l’explorateur périgourdin Antoine de Tounens quitte la France pour s’établir en Araucanie et Patagonie, territoires à l’extrémité australe de l’Amérique du Sud. Son rêve est ambitieux: il souhaite régner sur ces régions et unifier le peuple Mapuche pour le libérer du joug du gouvernement chilien.

Malgré un premier échec, il tentera par trois fois de soulever ce peuple face à l’oppresseur. Chaque tentative se soldera par un échec et une amertume cuisante…

Ainsi, l’explorateur livre le récit de cette épopée dans lequel la frontière entre réalité et fiction est de plus en plus floue. Et de fait, à l’instar de Don Quichotte, Tounens ne voit que l’aspect romanesque de son entreprise et non toute la folie et la démesure qui entourent son projet.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RÊVEUR

On peut trouver l’homme ridicule. Mais pas son inépuisable volonté de transcender sa propre existence, plutôt que de se conformer aux canons sociétaux de l’époque.

Un ouvrage plein d’une poésie sous-jacente, mise en valeur par le dessin tout en aquarelle de Gaël Remise.

+ À LIRE AUSSI | Roi du vent, maître de sa vie

La Boîte à Bulles «Roi du vent», Tillon/Remise, 128 p., 22€.

2 Moi, Menteur

Denoël Graphic - Le résumé de l’éditeur

Adrián Cuadrado est conseiller en communication du Parti Démocratique Populaire, force dominante de l’échiquier politique espagnol vouée à la corruption, aux magouilles financières, aux coups tordus, à la manipulation des consciences et des suffrages.

Roi du storytelling, Adrián est l’un de ces spin doctors chargés de produire la lumière qui illuminera le meilleur profil d’un candidat, en fera un produit désirable pour les électeurs.

Menteur par vocation, par profession et par nécessité conjugale, il est l’heureux détenteur d’une double vie, entre son épouse et ses deux enfants à Vitoria, et sa maîtresse torride à Madrid.

Pour l’heure, sa mission est de faire entrer dans le grand bain national le jeune élu local Javier Morodo, dont l’homosexualité assumée offrira un gaywashing au Parti, trop longtemps accusé d’homophobie.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PUISSANT

Pour finir leur trilogie, en noir, blanc et vert, Altarriba et Keko font une sorte de préquel à 1984, étudiant les trucs et astuces qui permettent l’installation d’un pouvoir autoritaire.

Pourtant la machine bien huilée se heurte à un serial killer. Puissant.

Denoël Graphic Altarriba/Keko, 168 p., 21.90€.

3 La météorite de Hodges

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

1954, Sylacauga, Albama, une météorite tombe du ciel et vient frapper Ann Elizabeth Hodges dans sa maison.

Ann Élisabeth Hodges vit sa vie transformée par la célébrité, elle qui était devenue la première humaine heurtée par un corps céleste.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PERCUTANT

Inspiré par l’histoire d’Ann Elizabeth Hodges, Fabien Roché propose un roman graphique aussi poétique qu’original.

Percutant.

Delcourt Fabien Roché, 64 p., 18,95€.

4 Scum, la tragédie Solanas

Glénat - Le résumé de l’éditeur

En 1968, Valérie Solanas tente d’assassiner Andy Warhol. S’il y a de la haine et de la folie dans cet acte, elle l’a d’abord commis pour accéder à la célébrité.

Devenir célèbre pour faire entendre sa voix et celles de toutes les femmes. Devenir célèbre pour écraser l’immonde et arbitraire patriarcat. Devenir célèbre et promouvoir son manifeste féministe radical: le SCUM manifesto.

La cible n’est finalement qu’à moitié atteinte car Valérie Solanas est aujourd’hui surtout connue pour ce crime raté…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BORDERLINE

Le parcours chaotique de Valérie Solanas, celle qui a tenté d’assassiner Andy Warhol.

Entre abus sexuels, dégoût et haine, une exploration sans concessions d’une personnalité borderline.

Glénat Rojzman/Muñoz Serrano, 128 p., 22€.

5 La mode déshabillée

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Une autrice de BD, Zoé Thouron, et un sociologue, Frédéric Godart, se prennent la tête pour comprendre la mode dans tous ses paradoxes.

Entre amour, frustrations et défis éthiques plus qu’indispensables à relever aujourd’hui, cette enquête vous fera voyager dans le temps et l’espace pour vous aider à mieux appréhender cette industrie créative complexe.

Si vous voulez tout savoir sur la tendance claquettes-chaussettes, la différence entre mode et style, la manière dont Platon et Aristote pensaient la mode, la garde-robe de Marie-Antoinette, la mode éco-responsable ou encore la petite robe noire, ce livre est fait pour vous!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RÉBARBATIF

Le trait hyperkinétique de Zoé Thouron taille un costard à la mode, son histoire.

Malheureusement, l’auteure est retenue dans ses fulgurances par son sociologue de scénariste, Frédéric Godart, et des pavés de texte rébarbatifs, pas esthétiques.

Casterman Godart/Thouron, 160 p., 22€.

6 Une histoire du Velvet Underground

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

En 1964, rien ne laisse présager que la rencontre entre un jeune new-yorkais accro aux médicaments, Lou Reed, et un Gallois pédant et multi-instrumentiste, John Cale, allait aboutir à la création du groupe de rock le plus scandaleux et original de son époque.

En moins de dix ans, ils vont chambouler tous les codes musicaux, artistiques et culturels et influenceront des générations de musiciens.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SURPRENANT

Du rose, de la joie, des rires, un trait décomplexé et même un format carré pour revisiter la brève histoire de la bande à Lou Reed: ce pari aussi fou qu’impertinent proposé par Prosperi Buri est pourtant une grande réussite!

Surprenant!

Dargaud Buri, 80 p., 16,50€.

7 Les fous furieux du rugby (T.3)

Kennes - Le résumé de l’éditeur

Place au ballon ovale!

Parce que dans la vie, il paraît qu’il n’y a pas que le foot, l’auteur égratigne ici l’univers des rugbymen.

Entrez dans la mêlée et laissez-vous emporter par une série de gags à tomber par terre.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): POTACHE

D’empoignades viriles en troisièmes mi-temps mémorables, Gürcan Gürsel croque une fois de plus ce qui fait la singularité du rugby.

De l’humour potache, mais assumé, servi par un trait simple mais efficace.

Kennes Gürsel, 32 p., 9,95€.

8 Rubine (T.14)

Éditions du Tiroir - Le résumé de l’éditeur

Après quelques années d’absence, Rubine est enfin de retour!…. Et ça va déménager!

Bourbonville, paroisse de Louisiane cernée de bayous, s’apprête à vivre l’événement mondain de l’année: le mariage de Eileen Lerouge avec Trevor Smith… un Yankee!

La soirée s’annonce festive sauf qu’à l’instant fatidique, le futur marié et e sa famille ont disparu et les pistes suivies par le shérif local ne font qu’épaissir le mystère. Le seul Trevor Smith trouvé est mort depuis des lustres.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CONVAINCANT

On pensait l’incendiaire héroïne waltéryenne retraitée. 10 ans après, avec la même équipe, elle réussit son come-back sur la trace d’un escroc matrimonial.

Le pitch n’emballait pas mais le déroulé, entre crimes et gags, nous a convaincus.

Éditions du Tiroir «Serial Lover», Di Sano/Mythic/Walthéry, 48 p., 12€.

9 Ennemis (T.1)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Juin 1862. Virginie. L’armée de l’Union fait face à celle du général Lee, retranchée à Yorktown.

Le Confédéré Jeb Stuart et sa cavalerie, en reconnaissance, tournent autour des troupes du Nord pour y déceler une faille éventuelle et affaiblir leurs lignes arrière.

Devant l’inertie de son général, le Nordiste Philip St. George Cooke monte un escadron qu’il envoie à la poursuite de Stuart… mais sept hommes, mi-bras cassés, mi-têtes brûlées face à une compagnie faite des meilleurs cavaliers du Sud, c’est peu…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TRÉPIDANT

Guerre de Sécession, 1862. Cinq soldats de l’Union doivent mettre fin aux exactions du confédéré Jeb Stuart.

Kid Toussaint, sorti de ses BD épileptiques façon Dupuis (Télémaque et compagnie), nous sert un récit trépident, entre Les 7 salopards et Les Tuniques bleues.

Grand Angle «Noir», Toussaint/Josse, 48 p., 14,50€.

10 Grimoire noir

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Nous sommes aux États-Unis à une époque proche de la nôtre. La commune de Blackwell est la seule de tout le pays à ne pas considérer la sorcellerie comme un acte criminel. Cela n’empêche cependant pas certaines sorcières à abuser de leur magie…

Dans cette petite ville, Bucky Orson est un peu morose – qui ne l’est pas, à 15 ans? Alors que sa meilleure amie l’a quitté pour traîner avec des gens bien plus cool, sa jeune sœur vient d’être kidnappée dans des circonstances troubles. Et face à l’impuissance de son père, shérif de la ville, Bucky décide de mener lui-même l’enquête.

Finira-t-il par percer les mystères de la magie de Blackwell?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PLAISANT

Unissant les publics, teenagers ou avertis, Bogatch et Greentea proposent une enquête paranormale dans un monde noir mais doux, terriblement inspiré et original.

Certains mystères restant en suspens après la première lecture, on y replongera avec grand plaisir.

Glénat Greentea/Bogatch, 288 p., 22 €.

11 Mutafukaz 1886 (#2)

Ankama - Le résumé de l’éditeur

Dans cette uchronie poussiéreuse aux couleurs chaudes de western, nous retrouvons Vinz et Angelino en proie aux Machos, ces entités cosmiques issues de la matière noire de l’univers qui ont fait main basse sur les compagnies minières de la Californie tout juste naissante.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FURIEUX

Au menu de ce deuxième fascicule: grosse baston au saloon. La pépite d’or trouvée par les deux héros, Vinz et Angelino, s’est changée en plomb et en feu.

Run et Hutt vont à la rencontre des Indiens. Furieux.