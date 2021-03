Les terrasses des bars et restos devraient rouvrir le 7 avril au Grand-Duché

Chez le voisin grand-ducal, les terrasses des bars et restos devraient rouvrir le 7 avril, annonce Xavier Bettel.

Les terrasses des bars et restaurants devraient de nouveau pouvoir accueillir des clients à partir du 7 avril, au Grand-Duché. Sans acter formellement cette date, le Premier ministre grand-ducal Xavier Bettel a précisé mercredi les contours de ce « petit pas vers la normalité ».

Une annonce qui contraste avec les nouvelles mesures restrictives prises au même moment, en Belgique.

Si aucune hausse «exponentielle» des infections n’est actuellement observée chez notre voisin grand-ducal, les indicateurs restent préoccupants: quelque 1 164 contaminations ont été recensées la semaine passée, le taux de reproduction du virus s’élève à 1,13 et le taux d’incidence se monte à 250 cas pour 100 000 habitants. En comparaison, en province de Luxembourg, le taux d’incidence s’élevait à 304 cas pour 100 000 habitants la semaine passée

«Il est toujours compliqué de trancher entre les libertés et les restrictions», reconnaît Xavier Bettel, dans un jeu d’équilibriste forcément instable. «Aujourd’hui, j’aimerais vous dire que le couvre-feu et les restrictions sanitaires, c’est terminé. Mais je ne peux pas.»

Une ouverture sous plusieurs conditions

La vigilance reste le maître-mot donc, mais cela n’empêche pas de tenter d’oser ce «petit pas vers la normalité, pour retrouver une bouffée d’air», avec la réouverture des terrasses de l’Horeca au 7 avril.

À cette date, les établissements pourront donc ouvrir en extérieur de 6 h à 18 h.

Sous plusieurs conditions, toutefois: pas d’afterwork évidemment et « pas question de faire la fête le soir dans les rues»; deux personnes assises par table (hors membres d’un même foyer); port du masque obligatoire pour tout déplacement; distanciation physique entre les tables, marquée par une séparation en plexiglas si nécessaire.

Pour les professionnels qui ne peuvent – ou ne veulent – pas rouvrir au regard des contraintes sanitaires, le régime des aides étatiques reste inchangé. Ils pourront continuer d’en bénéficier.

Les autres mesures restent en vigueur

Au-delà de ce «premier pas vers la normalité», les restrictions en vigueur devraient perdurer au moins jusqu’au 25 avril.

Parmi ces mesures, rappelons: le couvre-feu de 23 h à 6 h; maximum deux visiteurs par ménage; tout rassemblement à l’extérieur de plus de 4 et jusqu’à 10 personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de 2 mètres.

Pas de pénurie de vaccins

Le Dr Jean-Claude Schmit a par ailleurs rappelé que ce sont les plus jeunes qui s’infectent le plus massivement aujourd’hui – notamment dans les crèches -, les salariés en entreprise, ainsi que dans le cercle privé et familial.

Xavier Bettel a aussi brièvement fait un point sur les tests rapides, déjà appliqués aux écoles et à la culture, qui devraient être généralisés à la grande distribution.

Concernant la vaccination, «la cadence a fortement augmenté », argue le Premier ministre grand-ducal.

Contrairement à ses voisins, le Luxembourg ne manque pas de doses: au total, 85 000 de Pfizer, 430 000 d’AstraZeneca, 12 000 de Moderna, vont pouvoir être administrées. Manque encore la livraison de Johnson & Johnson (une seule dose requise, contrairement aux autres formules), qui devrait arriver d’ici à la troisième semaine d’avril.

En moyenne, se félicite Xavier Bettel, plus de 75% de la population adhère à la campagne vaccinale luxembourgeoise.

Enfin, le Premier ministre a glissé un mot sur les bons de 50 euros dans le cadre de la relance de l’activité touristique. La validité est prolongée au 15 septembre.

Depuis le lancement de l’opération, quelque 800 000 nuitées relatives à ces bons ont été enregistrées.