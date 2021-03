Le «survivant» Michel Drucker, opéré du cœur, envisage de travailler… jusque 2027

De retour à la télévision après un triple pontage coronarien et sept mois d’absence, Michel Drucker (78 ans) estime revenir «de très loin» dans une interview accordée à franceinfo.

Opéré du cœur en septembre, l’animateur de «Vivement dimanche» (France 2) va retrouver son canapé rouge, ce dimanche. Un moment très attendu par ses fans mais aussi par le présentateur lui-même qui avoue avoir craint le pire.

«Je suis un survivant! Le chirurgien qui m’a opéré et qui a fait des miracles parle de moi comme d’un extraterrestre, un Terminator», résume Michel Drucker dans une interview accordée à franceinfo.

Visiblement très impressionné par le travail du personnel soignant qu’il a côtoyé pendant de longues semaines, l’animateur français – qui reconnaît avoir pris un coup de vieux durant sa convalescence – se félicite de pouvoir reprendre son métier. Un retour qu’il doit, en partie, à sa volonté mais aussi à son employeur.

«Je me disais que je ne serais pas remis, qu’il y aurait des séquelles et que je ne pourrais pas retrouver la cadence infernale de notre métier […] J’ai toujours fait beaucoup de sport et je savais qu’une partie de la guérison passe par le mental. J’ai eu la chance d’avoir une gouvernance à France Télévisions qui m’a assuré trois jours avant l’opération que je retrouverai mon canapé (sur France 2, NDLR) dès que j’irai mieux, ça m’a quand même donné le moral.»

Bien décidé à profiter pleinement des années à venir, Michel Drucker envisage même de travailler jusqu’en 2027: «J’aimerais bien être là pour voir les Jeux olympiques à Paris en 2024. Et puis j’aimerais bien voir une autre présidentielle parce que c’est toujours formidable.»