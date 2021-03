Steve Verelst et quatre jeunes avec Biesme

Le club de Biesme, entraîné par Xavier Thiry, a communiqué cet après-midi au sujet de cinq nouveaux joueurs qui intègreront le noyau A la saison prochaine en P1.

«Avec près de 400 jeunes inscrits dans toutes les catégories d’âge, notre club est très fier d’annoncer l’incorporation de 4 joueurs U19, très prometteurs, dans le noyau de l’équipe première à savoir: Tom Graulus, Roman Jamme, Max Wauthy et Florian Dumont, explique le club. Entourés de joueurs d’expérience, nous sommes certains qu’ils progresseront très rapidement. Ceci est un vrai signal pour tous les jeunes du RUS Biesme qui espèrent rejoindre un jour l’équipe fanion».

«Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule nous confirmons également le transfert de Steve Verelst ancien joueur du Sporting Charleroi en D1 sous les ordres de Jacky Mathijsen, de l’Olympic Charleroi, du RCS Verviers, de l’UR Namur et enfin du RSC Chatelet» où ce milieu de terrain de 34 ans avait mis momentanément un terme à sa carrière. Avant de reprendre l’été prochain avec Biesme donc. «Nous sommes déjà certains de sa motivation et de sa future implication pour la saison prochaine. Il viendra compléter les quatre autres transferts déjà réalisés: Nicolas Di Giugno, Fabian Nitelet, Paulin Dardenne, et Benjamin Hainaut», conclut encore le club.