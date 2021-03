Le Belge Moncef Slaoui, nommé par Trump à la tête de «Warp Speed», licencié par GSK pour harcèlement sexuel

Le Belge Moncef Slaoui, qui avait été nommé par Donald Trump haut responsable du programme «Operation Warp Speed», a été licencié par GSK. Le licenciement fait suite à «des allégations de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié».

Moncef Slaoui, qui a été à la tête du programme gouvernemental américain «Warp Speed», dont l’objectif était d’obtenir en un temps record des vaccins contre le Covid-19, été licencié de son poste de président du conseil d’administration de Galvani Bioelectronics, a annoncé ce mercredi l’entreprise pharmaceutique GSK, qui est actionnaire majoritaire de Galvani.

«Le licenciement fait suite à la réception d’une lettre contenant des allégations de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié envers un employé de GSK de la part du Dr. Slaoui, survenu il y a plusieurs années lorsqu’il était un employé de GSK. Dès la réception de cette lettre, le conseil d’administration de GSK a immédiatement ouvert une enquête avec un cabinet d’avocat expérimenté pour enquêter sur ces allégations. L’enquête sur le comportement du Dr. Slaoui a corroboré les allégations et est toujours en cours», explique GSK dans un communiqué.

«Les actes du Dr. Slaoui sont totalement inacceptables. Ils représentent un abus d’autorité, violent les politiques de l’entreprise et sont contraires aux fortes valeurs qui définissent la culture de GSK», ajoute l’entreprise pharmaceutique britannique, largement présente en Wallonie où elle emploie des milliers de personnes.

Christopher Corsico remplacera Moncef Slaoui à la présidence de Galvani.

Moncef Slaoui avait été nommé par Donald Trump haut responsable du programme public-privé US «Operation Warp Speed». L’homme de 61 ans, né au Maroc, a étudié, travaillé et vécu pendant des décennies en Belgique. Moncef Slaoui a travaillé plus de 30 ans pour GSK où il a été responsable du développement de nouveaux vaccins.

Le Belge a présenté sa démission de l’opération «Warp Speed» en janvier avec le changement d’administration aux Etats-Unis et la mise en place de l’administration Biden.

Si son travail a été salué à la tête de ce programme, il a également été critiqué pour ses liens avec Moderna, dont il a été administrateur, l’une des entreprises qui ont participé à «Warp Speed» et qui a été l’une des premières à avoir commercialisé un vaccin contre le Covid-19.

Selon le journal L’Echo, Moncel Slaoui, sous le feu des critiques aux Etats-Unis, a vendu il y a quelques mois ses actions Moderna et a fait don du produit (plus de 10 millions de dollars) à la recherche contre le cancer.