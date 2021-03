INFOGRAPHIE | Le nombre de cas de coronavirus a continué à exploser dans les écoles primaires et secondaires

Les écoles primaires et secondaires vont fermer à partir de ce lundi 29 mars. La situation y était effectivement inquiétante au vu des derniers chiffres.

Le comité de concertation l’a annoncé ce mercredi: les cours en présentiel sont suspendus dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur à partir de lundi et donc pour la dernière semaine avant les congés de Pâques. «L’objectif est de rouvrir les écoles à partir du 19 avril», a précisé le Premier ministre Alexander De Croo.

«On voit que c’est dans la tranche d’âge 10-19 ans que l’on observe le plus grand nombre de contaminations aujourd’hui. Des contaminations qui souvent sont transmises aux parents et risquent d’être transmises aux grands-parents, qui sont souvent les gens qui se retrouvent en soins intensifs», a dit De Croo pour justifier cette mesure.

Les écoles étaient au cœur de l’attention depuis plusieurs jours. La hausse des cas y était interpellante et avait déjà conduit les autorités à prendre des mesures vendredi passé, dont le port du masque pour les élèves de 5e et 6e primaire.

L’augmentation s’est encore accélérée la semaine passée. Entre le 15 et le 21 mars, 2.922 cas de Covid-19 à l’école ont été signalés aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE). Parmi eux: 2.113 cas parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire (sur 900.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 0,23% des élèves), indique ce mercredi l’Office national de l’enfance (ONE).

C’est une hausse de 1.016 cas par rapport à la semaine précédente. Il faut remonter au pic de fin octobre pour trouver trace d’un bilan plus élevé. À l’époque, 5.271 cas avaient été recensés et cela avait conduit à la fermeture des écoles jusqu’au 16 novembre, rognant sur une semaine de cours.

Plus forte hausse en secondaire

L’ONE note que l’augmentation du nombre de cas au cours de la semaine passée a cette fois été la plus marquée parmi les élèves du secondaire avec 982 cas (503 cas la semaine précédente), alors que la semaine précédente c’était parmi les élèves de maternelle et de primaire.

En ce qui concerne les élèves de maternelle, le nombre de cas diminue et passe de 153 cas à 103 cette semaine. Ce qui peut expliquer que ces écoles restent ouvertes la semaine prochaine.

Pour rappel, depuis fin octobre, seuls les élèves jusqu’en 2e secondaire avaient jusqu’ici cours à 100% dans leurs classes. Un retour au présentiel à 100% pour les 3e et 4e secondaire était prévu à partir du 29 mars avant d’être repoussé suite au comité de concertation de vendredi dernier. Il faudra attendre jusqu’après le congé de Pâques, le 19 avril, pour l’envisager désormais.