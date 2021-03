Coronavirus | Fermeture des écoles: la Ligue des familles comprend la nécessité d’un effort collectif

Covid-19: le comité de concertation a notamment décidé de fermer les écoles la semaine du 29 mars au 2 avril, soit celle qui précède les deux semaines des vacances de printemps (Pâques). La Ligue des familles dit comprendre.

La fermeture des écoles est une mesure difficile mais nous comprenons la nécessité de l’effort collectif, a exprimé ce mercredi la Ligue des familles par la voix de son directeur général, Christophe Cocu.

Le comité de concertation, réuni ce mercredi matin en raison de la détérioration de la situation sanitaire en Belgique, a notamment décidé de fermer les écoles la semaine du 29 mars au 2 avril, soit celle qui précède les deux semaines des vacances de printemps (Pâques).

«Mais nous demandons la réouverture des écoles après les vacances de Pâques. Il est plus facile de prolonger une mesure que d’y mettre un terme, nous l’avons constaté lors de la fermeture des écoles l’an dernier. Personne n’aurait imaginé que ça dure si longtemps», a précisé Christophe Cocu.

+ À LIRE AUSSI | CGSP-Enseignement: «Scandaleux d’avoir laissé les maternelles ouvertes»

Face à cette situation, la Ligue des familles rappelle aux parents la possibilité de recourir au chômage temporaire pour fermeture d’école, c’est une mesure bien nécessaire même si, selon la Ligue, le dispositif n’est pas parfait en raison d’une perte de rémunération significative. «C’est la solution quand les parents n’ont pas d’autres solutions. L’employeur ne peut pas dire non. Et nous rappelons par ailleurs que faire garder les enfants par les grands-parents n’est pas une option», a encore précisé Christophe Cocu.

En début de semaine, la Ligue des familles rappelait aussi la nécessité de permettre aux parents confrontés à l’annulation de stages lors des vacances de printemps de pouvoir bénéficier également du chômage temporaire.

En revanche, Christophe Cocu et la Ligue des familles se réjouissent quant au fait que les plus jeunes enfants, en crèche et en maternelles, puissent poursuivre leur vie aussi normalement que possible étant donné qu’ils ne sont pas concernés par la fermeture des écoles.