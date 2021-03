Mons: comment promouvoir l’engagement citoyen en temps de pandémie?

Contrairement à 2020, l’éco-festival Demain Mons-Borinage a voulu se maintenir. Mais il a fallu se réinventer et revoir toute la programmation pour promouvoir un thème très à propos: l’engagement citoyen malgré tout.

Créé en 2017, l’éco-festival Demain Mons-Borinage a bâti son succès sur l’interaction et la rencontre entre les artistes, le monde associatif et le public. Porté par les centres culturels du Borinage et Mars, il tisse des liens entre les différents acteurs locaux du développement durable et de la transition et les met en valeur, dans la foulée du célèbre documentaire Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent.

Annulé en 2020 suite à la pandémie, l’évènement revient en 2021, avec une thématique bien à propos: s’engager malgré tout. Mais comment organiser un festival qui est basé avant tout sur la rencontre et l’échange, à l’heure où ceux-ci sont restreints?

«On a listé tout ce que l’on avait le droit de faire, répond Charlotte Jacquet, chargée de communication de Mars. Les expositions sont permises, alors on s’est mis en relation avec le Pôle Muséal de Mons pour monter une extension de la Triennale de l’affiche politique, qui a lieu en ce moment au Mons Memorial Museum.» Celle-ci se tient toute la durée du festival à la Maison Folie; une 2e expo consacrée aux associations participantes à l’évènement se tient également.

Des balades et des vidéoconférences

- Deuxième type d’activités permises: les balades en plein air. «Oxfam proposera une balade exploratoire dans Mons autour de ‘la théorie du Donut’, Picardie Laïque fera de même sur la question de l’engagement, les responsables du Ropi, la monnaie locale de Mons, proposeront une balade explicative. Enfin, Pro Vélo organise une promenade à vélo pour présenter la mobilité douce.»

Enfin, le troisième type d’évènements est le classique de l’activité culturelle en temps de pandémie: la conférence en ligne, avec des thèmes comme l’écoféminisme, le journalisme constructif…

Les conférences en ligne donneront l’occasion d’échanger avec des personnes devenues porte-voix de causes contemporaines. Ce vendredi, les internautes ont rendez-vous avec Rokhaya Diallo, artiste, journaliste et militante antiraciste et Fatima Ouassak, cofondatrice du Front de Mères et l’autrice de “La puissance des mères”. Elles échangeront en direct sur le croisement des luttes écologiques, sociales, féministes et antiracistes.

Cédric Herrou, plusieurs fois poursuivi pour «délit de solidarité». - Autre rendez-vous notable, avec Cédric Herrou, le 1er avril prochain. Agriculteur originaire de la région niçoise, il est venu en aide à des milliers d’exilés franchissant la frontière franco-italienne, à quelques kilomètres de chez lui, transformant sa ferme en lieu d’accueil et d’accès à la demande d’asile. Ce qui lui a valu quantité d’arrestations et de procès, redonnant une actualité à la question du «délit de solidarité».

Signalons pour conclure qu’on pourra même manifester, statiquement, pour aborder l’engagement dans la rue avec Extinction Rebellion… «Une autorisation de manifester a été demandée et acceptée par la zone de police.» Quel luxe.

Eco-Festival Demain, du 24 mars au 3 avril à la Maison Folie et en ligne. Infos: surmars.be. Sous réserve de modification suite aux dernières mesures prises ce 24 mars.