Frank Vandenbroucke: «Les enfants comptent aussi dans les contacts rapprochés»

Le ministre de la Santé a profité de la conférence de presse du Comité de concertation de ce mercredi pour rappeler qu’il fallait aussi comptabiliser les enfants parmi les contacts rapprochés.

Alors qu’Alexander De Croo venait d’annoncer de nouvelles mesures pour les quatre semaines à venir, Frank Vandenbroucke a plombé un peu plus l’ambiance de la conférence de presse du Comité de concertation en insistant sur le respect d’une règle plus méconnue.

En effet, le ministre de la Santé a rappelé que les enfants ne devaient pas être omis dans le calcul du contact rapproché.

+ VIDÉO | Écoles fermées, métiers de contact en pause, contacts limités : les nouvelles mesures « pour casser la 3e vague »

«En dehors de son foyer, il faut encore pouvoir se limiter à un seul contact rapproché pendant les quatre prochaines semaines, explique Frank Vandenbroucke. Et comme les enfants peuvent également contaminer les adultes, il faut aussi pouvoir les considérer comme un contact rapproché (si vous ne respectez pas les règles sanitaires de base, NDLR).»

«Pas de secteurs coupables»

Dans la foulée, le ministre de la Santé a toutefois précisé que, si les métiers de contact et les écoles étaient visés par les mesures annoncées ce mercredi, «ces secteurs ne sont pas coupables pour autant» de la recrudescence de la pandémie.

«On ne pointe pas ces secteurs du doigt, assure-t-il. On prend de nouvelles mesures car on veut limiter les contacts dans la perspective de rouvrir notre société dans les mois qui viennent, avec comme priorité absolue de rouvrir les écoles. Et ça doit être possible après Pâques, pour peu qu’on soit solidaire.»