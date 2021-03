«Incompréhension», «mesures douloureuses»,...: les secteurs réagissent aux décisions du Codeco

Le Codeco de ce mercredi a décidé de serrer la vis pendant quatre semaines afin de casser l’évolution inquiétante des derniers chiffres liés à la crise sanitaire dans notre pays. Entre «incompréhension» et «mesures douloureuses», les secteurs concernés ont réagi.

La FEB déplore des mesures douloureuses et demande une accélération de la vaccination

La FEB déplore, mercredi, des mesures douloureuses pour les entreprises, décidées à l’issue du Comité de concertation. Elle émet aussi de «sérieux doutes» quant à l’efficacité des nouvelles restrictions imposées aux commerces non essentiels. La Fédération des entreprises de Belgique demande une limitation maximale des contacts et une accélération de la campagne de vaccination.

Consciente de la gravité de la situation, la FEB se pose de «sérieuses questions» sur le nouveau confinement, qui frappe durement le monde des entreprises.

«Le fait, par exemple, que les commerces non essentiels ne puissent plus ouvrir que sur rendez-vous est particulièrement difficile. Depuis la réouverture des commerces non essentiels en décembre, nous n’avons pas constaté d’augmentation significative du nombre de cas de coronavirus dans les mois qui ont suivi... jusqu’à ce qu’on augmente la bulle extérieure à 10», souligne la FEB.

«De plus, ces entreprises ont investi massivement pour que les achats se fassent dans les conditions les plus sûres possible. S’il y a des problèmes quelque part, il est plus probable qu’on les trouve dans la rue où le «contrôle social»laisse souvent à désirer», poursuit la FEB.

Selon la FEB, un an après le début de la crise du coronavirus, tous les secteurs sont en plus mauvaise posture qu’avant la crise. Aujourd’hui, 94% des entreprises se portent moins bien qu’à la fin de 2019 et près de 30% se trouvent dans une situation critique et sont au bord de la faillite. «Ce troisième confinement ne fait que nous rapprocher d’une gigantesque crise des faillites. Dès lors, un nouveau plan de soutien global contenant des mesures drastiques en faveur de la solvabilité pour aider les entreprises s’impose d’urgence», estime la FEB.

L’Unizo demande de pouvoir faire des achats à deux dans un magasin sur RDV

Se rendre dans un magasin non essentiel uniquement sur rendez-vous constitue un coup dur pour les professionnels du secteur, estime l’organisation flamande d’entrepreneurs Unizo. L’administrateur délégué Danny Van Assche souhaite que deux conditions soient réunies pour éviter le pire: le prolongement des mesures de soutien et la possibilité de faire des achats (sur rendez-vous) à deux.

«Nous redoutons des faillites. C’était déjà une mauvaise saison, et même pour les magasins qui avaient rouvert, cela ne se passait pas très bien», a commenté M. Van Assche.

Autoriser le shopping sur rendez-vous n’est pas rentable pour les commerçants, mais c’est tout de même mieux qu’une fermeture complète, reconnaît l’Unizo.

L’«incompréhension» des coiffeurs à la suite des annonces du Codeco

La fédération professionnelle des coiffeurs relève mercredi l’ «incompréhension» du secteur à la suite de la décision du Codeco de fermer les métiers de contact non-médicaux pour endiguer la propagation du coronavirus.

«Nous ne sommes ouverts que depuis cinq semaines et 99% des salons ont respecté l’entièreté des protocoles sanitaires, comme en attestent les chiffres de l’Inspection économique», réagit Charles-Antoine Huybrechts, président de la fédération sectorielle Febelhair.

«À moins que le gouvernement dispose d’études prétendant l’inverse, il n’y a pas de preuves ou de justification permettant d’affirmer que les salons de coiffure sont des lieux de contamination plus importants», ajoute-t-il.

Les tatoueurs «fâchés»

Les tatoueurs et pierceurs se disent «fâchés» à la suite des nouvelles mesures décidées ce mercredi par le Comité de Concertation (Codeco) en vue d’enrayer la propagation du coronavirus. L’ASBL Tatouage Belgique affirme que les engagements pris par des décideurs politiques n’ont pas été tenus et réclame des études permettant d’attester que les salons de tatouage et de piercing sont des vecteurs de transmission du coronavirus.

«Nous ne sommes pas fâchés de fermer mais d’avoir rouvert pour seulement trois semaines», affirme Gwenaëlle Reaume, secrétaire de l’ASBL. «Nous avons investi dans beaucoup de matériel, tel que l’encre de tatouage, qui risque d’être périmée dans trois mois», s’inquiète-t-elle, soulignant que la refermeture des salons après moins d’un mois malgré la mise en place d’un protocole sanitaire strict était exactement ce qu’ils craignaient.

«Aucune étude ne peut montrer que nous sommes des vecteurs de transmission du virus. Nous étions par ailleurs encore fermés lorsque la deuxième vague a débuté», dit Mme Reaume, qui regrette que certains ministres leur aient assuré que les tatoueurs et pierceurs n’auraient pas à suspendre leurs activités de nouveau.

Les tatoueurs avaient été autorisés à rouvrir leurs portes le 1er mars et sont, à la suite des annonces formulées par le Premier ministre Alexander De Croo à l’issue du comité de concertation de mercredi, contraints de refermer à partir de samedi dans le cadre d’une «pause de Pâques» de quatre semaines.

CGSP-Enseignement: «Scandaleux d’avoir laissé les maternelles ouvertes»

La CGSP-Enseignement a qualifié mercredi de «scandaleux» la décision du Comité de concertation de laisser les écoles maternelles ouvertes, alors que les cours en présentiel sont complètement suspendus jusqu’après Pâques pour le primaire et le secondaire.

«C’est scandaleux! Je ne comprends pas que l’on ait décidé que les maternelles resteront ouvertes alors que c’est là qu’il y a le plus de dangers de contamination. C’est en maternelle que les contacts sont les plus étroits!», réagit Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement.

«En fait, cela montre qu’on considère vraiment les maternelles comme un service de garderie!»

Quant à la suspension des cours en présentiel dans le primaire et le secondaire dès lundi prochain, Joseph Thonon juge que cette décision était «nécessaire» à la lumière de la situation sanitaire.

A ses yeux, il sera toutefois «impossible» pour les écoles d’organiser cet enseignement à distance «en deux jours seulement».

Le comité de concertation a décidé mercredi de suspendre tous les cours en présentiel dès lundi prochain jusqu’au 19 avril dans les niveaux d’enseignement primaire, secondaire et supérieur, tout en laissant les classes maternelles ouvertes.

La ministre de l’Education Caroline Désir fera d’ailleurs le point ce mercredi à 16h00 avec les acteurs de l’enseignement pour évoquer la mise en?uvre des décisions prises ce mercredi par le Codeco.

SNI: «On met à nouveau le couteau sous la gorge de 130 000 indépendants»

Si le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) comprend que des mesures importantes sont nécessaires pour réduire la circulation du virus, il exprime sa «colère et son dégout de la fermeture des professions de contact et du fait que les magasins dits non essentiels ne peuvent travailler que sur rendez-vous», a-t-il réagi mercredi aux décisions du dernier Comité de concertation.

«Les indépendants sont à nouveau les victimes des décisions prises aujourd’hui. Des décisions qui reposent sur du vent! Où sont les chiffres? Aucune étude ne montre que ces secteurs constituent des foyers de contamination. C’est une décision purement symbolique fondée sur rien», estime l’organisation d’indépendants.

«Ce sont à nouveau des pertes de chiffres d?affaire qu’ils ne pourront jamais compenser. C’est tout simplement se moquer d’eux. C?est un véritable coup de massue. Les magasins non essentiels ont déjà été fermés pendant plus de trois mois. Les achats sur rendez-vous ne sont pas rentables, même avec deux personnes de la même bulle. Il est donc essentiel de conserver toutes les mesures de soutien», poursuit le SNI.

Le Syndicat déplore enfin le fait que les professions de contact doivent encore fermer alors «qu’on leur avait promis qu’elles pourraient rester ouvertes après la réouverture. Il est inconcevable que cette promesse n’ait pas été tenue».

Voka: «Les autorités doivent aussi fournir des résultats»

Les nouvelles mesures prises par le comité de concertation mènent à un nouveau confinement selon l’organisation patronale flamande Voka. Pour elle, c’est la dernière chance dans la lutte contre le coronavirus, alors que le déroulement de la vaccination est «insuffisant». «Les autorités demandent beaucoup d’efforts mais elles doivent, elles aussi, fournir des résultats.»

«Des autorités qui demandent des efforts jamais vus à la population doivent elles aussi venir avec des résultats», estime l’administrateur délégué du Voka Hans Maertens. «Actuellement, c’est insuffisant. La Belgique fait partie des dernières dans le rang des pays européens en termes de vaccination», fustige l’organisation patronale.

Pour le Voka, «le nouveau confinement aura de nouveau un impact économique important» en raison de la fermeture des magasins non essentiels.

La FEF se dit inquiète pour les étudiants

La décision du Comité de concertation de suspendre les cours en présentiel de tous les niveaux d’enseignement, y compris supérieur, du 29 mars au 2 avril, inquiète la Fédération des étudiants francophones.

«Quatre-vingts pour cent des étudiants nous disent être en détresse psychologique en raison de l’énorme manque de contact social. On est donc très inquiets pour nos étudiants aujourd’hui, qui doivent retourner en distanciel», déplore mercredi la présidente de la FEF, Chems Mabrouk.

À cette détresse psychologique s’ajoute le décrochage scolaire, qui s’élève à 60% selon les données de la fédération. «Cette décision va laisser des séquelles», pointe Chems Mabrouk.

La Fédération des étudiants francophones se mobilisait par ailleurs ce même jour pour réclamer à la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny des mesures contre la précarité étudiante, accentuée par la crise sanitaire.

Le Comité de concertation a décidé ce mercredi de suspendre les cours de tous les niveaux d’enseignement, à l’exception des maternelles, dès lundi. Les différents gouvernements du pays comptent sur cette «pause pascale» pour faire retomber la pression des contaminations, même si leur croissance n’est pas exponentielle. L’objectif est de pouvoir rouvrir l’enseignement le 19 avril.