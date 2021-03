Assises Brabant flamand: Gaëtan Vandersmissen condamné à 15 ans de prison

La cour d’assises du Brabant flamand, siégeant à Louvain, a condamné mercredi Gaëtan Vandersmissen (39 ans) à 15 ans de prison pour le meurtre de Louise Remy (80 ans). Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2018, il avait étouffé avec une couverture la victime, grand-mère de sa petite amie, après l’avoir frappée à plusieurs reprises.

«Le jury a tenu compte de la gravité des faits», a expliqué la présidente de la cour d’assises, Veerle Aelbrecht. «M. Vandersmissen a pris la vie d’une mère et d’une grand-mère de manière horrible. Ce faisant, il n’a pas tenu compte de la souffrance irréparable qui est celle de la famille de la victime.»

Le jury a fait savoir qu’il a retenu des circonstances atténuantes: les soins que l’accusé a portés à Louise pendant longtemps, ses regrets sincères et le fait qu’il ait pris ses responsabilités. Le jury a également tenu compte de l’impact de sa contamination par le sida sur son bien-être mental, en plus de son enfance difficile et de ses faibles chances de récidive.

Après la lecture de l’arrêt, la présidente Aelbrecht s’est adressé une dernière fois à Gaëtan Vandersmissen. «Vous avez eu la chance d’avoir un jury compatissant et humain. Ses membres ont compris que vous aviez commis un acte irréparable. Néanmoins, ils voulaient vous donner une perspective. Saisissez votre chance de travailler sur l’avenir et ne trahissez pas leur confiance.»