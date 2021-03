L’interdiction des voyages non-essentiels? «Disproportionnée et contreproductive», affirme une étude

Le CODECO de ce mercredi l’a reprécisé, les voyages non-essentiels sont plus interdits que jamais et on ne partira pas en vacances hors du pays à Pâques? Très contreproductif et contraire aux droits fondamentaux, expliquent pourtant 12 chercheurs universitaires.

Une équipe de 12 chercheurs venus de diverses disciplines (juristes, bio-ingénieurs, politologues, spécialistes de la Santé publique...) et émanant de plusieurs institutions (UCL, ULB, VUB, Université de Liège...) a analysé la pertinence de l’interdiction des voyages non-essentiels entrée en vigueur le 27 janvier dernier et maintenue par le CODECO de ce mercredi 24 mars.

Et son verdict est clair et net: cette décision gouvernementale est disproportionnée et contreproductive.

Les chercheurs répondent un à un aux arguments avancés par l’État pour justifier cette mesure et démontrent d’abord son inutilité d’un point de vue sanitaire.

1. Les variants étrangers sont quand même entrés dans notre pays

La justification principale de l’interdiction de voyager était la crainte d’importation de variants de la Covid-19, en particulier le variant britannique.

Or ce variant est, depuis, devenu largement majoritaire en Belgique avec une part dépassant les 75%. De plus, la Belgique est l’un des États européens où la part prise par les variants dans les contaminations est la plus importante.

Dès lors, une interdiction pure et simple des voyages non essentiels, quelle que soit la destination ne peut se justifier. Elle est même potentiellement contreproductive dans le contexte des vacances de Pâques.

2. Des risques de concentration excessives dans les lieux touristiques

Empêcher de sortir les résidents d’un des pays les plus densément peuplés d’Europe peut en effet conduire à des concentrations de personnes sur les lieux touristiques (le littoral notamment ou certaines bourgades des Ardennes), rendant la distanciation sociale très difficile à respecter.

Privés de la possibilité de voyager, les Belges risquent de compenser aussi en privilégiant des réunions privées et familiales qui sont dangereuses, en particulier si elles impliquent des personnes âgées.

Pour mesurer la proportionnalité de la mesure, l’étude rappelle que la Belgique est le seul pays européen à avoir une réglementation aussi stricte en la matière.

Ceci tranche avec la situation particulière de la Belgique, située au cœur de l’Europe, siège des principales institutions de l’Union, et qui accueille un nombre important de résidants nés à l’étranger (17,5% de la population).

3. Les droits fondamentaux sont brimés

Le gouvernement belge a souvent avancé sa volonté «d’éviter les voyages d’agrément» pour justifier l’interdiction des voyages non essentiels. Mais ce faisant, on prive ces Belges d’origine étrangère de contact avec leur famille.

Empêcher une personne de quitter le pays où elle réside ou de revenir dans le sien est contraire à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Refuser à une personne des liens avec sa famille constitue une violation de la Convention européenne des droits de l’homme, soulignent les chercheurs.

L’étude revient également sur la violation du droit européen que représente cette interdiction, en insistant sur son caractère disproportionné. Il y a en effet d’autres manières de réguler la propagation de l’épidémie de Covid-19, sans porter atteinte aux droits fondamentaux.

4. On mène à la catastrophe économique le secteur du voyage

L’analyse traite également des coûts, pertes économiques et inconvénients que cette mesure engendre et conclut en plaidant pour une pratique de la quarantaine raisonnée en se référant à la carte et aux codes couleurs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Commentaire des chercheurs: «Le secteur du voyage en Belgique représente un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros et 100.000 emplois directs ou indirects25. Une levée des interdictions de voyages non essentiels ne conduirait certainement pas ce secteur à retrouver son activité d’avant la crise. Elle lui permettrait en revanche de survivre jusqu’à ce que la vaccination permette une reprise plus conséquente de l’activité.»