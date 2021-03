La Pologne enregistre son record de contaminations

La Pologne a enregistré mercredi 29.978 infections au coronavirus au cours des dernières 24 heures - un record depuis le début de la pandémie, le gouvernement envisageant de renforcer les mesures de lutte contre la pandémie.

Le ministère de la Santé a signalé aussi 575 décès dus au Covid, dans ce pays de 38 millions d’habitants.

«La période la plus difficile est devant nous», a déclaré à la presse le Premier ministre Mateusz Morawiecki, ajoutant que de nouvelles restrictions pour la période de Pâques seraient annoncées jeudi.

Le précédent record d’infections quotidiennes était de 27.875, enregistré le 7 novembre.

Selon les experts, le nombre réel de contaminations pourrait être bien plus élevé étant donné que la Pologne ne teste que les personnes qui présentent déjà des symptômes de la maladie.

M. Morawiecki a également indiqué que le taux d’occupation des lits et des respirateurs dans hôpitaux Covid était de 75% et que des réserves de l’armée et des pompiers étaient appelées pour aider le personnel médical.

Le ministre de la Santé, Adam Niedzielski, a déclaré mercredi que la situation était particulièrement grave en Mazovie, la région du centre de la Pologne où se trouve la capitale Varsovie, et dans la région industrielle de Silésie dans le sud du pays.

«Malheureusement, ces signaux aujourd’hui nous poussent à réfléchir très sérieusement au renforcement des restrictions», a déclaré M. Niedzielski au site Wirtualna Polska.

«Plus les gens suivent les règles et se font vacciner, plus tôt la troisième vague se terminera», a-t-il insisté.

Au début du mois, la Pologne a réimposé une série de restrictions pour lutter contre la vague d’infections, notamment la fermeture de toutes les écoles, centres commerciaux, théâtres et salles de spectacle.