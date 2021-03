Un policier liégeois inquiété pour des faits de voyeurisme sur ses collègues

Un policier liégeois est inquiété par la justice pour des faits de voyeurisme sur ses collègues du commissariat de Saint-Josse.

C’est une perquisition réalisée dans le cadre d’une affaire de drogues qui a permis de découvrir dans son téléphone des images de policières en train de se changer dans les vestiaires, révèle Sudpresse.

Fin 2020, l’inspection générale de la police est intervenue dans le commissariat de la rue de Bériot, à Saint-Josse pour y arrêter un policier à la demande d’un juge d’instruction de Liège dans le cadre d’une affaire de drogue. Son bureau ainsi que son domicile liégeois avaient alors été perquisitionnés par les services de police.

Dans son téléphone portable ont ainsi été découvertes des images de policières en train de se changer dans les vestiaires du commissariat. On ignore combien d’agents ont ainsi pu être filmés à leur insu par ce patrouilleur en intervention, détaché de la police fédérale, avec deux ans d’ancienneté au sein de la police locale de cette commune bruxelloise et décrit par le quotidien comme quelqu’un de relativement introverti.

La porte-parole et premier substitut du procureur du Roi, Catherine Collignon, confirme que l’intéressé est en effet inquiété pour des faits de voyeurisme, mœurs et pour la détention de produits stupéfiants. Le dossier est à l’instruction et le parquet se refuse pour l’instant à tout autre commentaire.