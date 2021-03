Les désherbants écologiques sont inefficaces, dénonce Test Achats

L’association de consommateurs Test Achats a testé 19 désherbants écologiques afin de déterminer leur capacité à lutter contre les mauvaises herbes. Et le résultat est décevant puisque, selon un communiqué de l’association mercredi, aucun d’entre eux ne fonctionne.

Après avoir appliqué les pesticides sur les plantes, Test Achats a examiné l’effet après 1 heure, après 3 heures, après un jour, après une semaine et après un mois. Les tests ont été menés en mai, juin, juillet, septembre et octobre. «Malheureusement, pas un seul désherbant écologique n’a réussi à éradiquer les mauvaises herbes. Seul le pissenlit a été contrôlé avec un certain succès par les différents produits, mais au bout d’un mois, il a refleuri», explique Julie Frère de Test Achats.

«Nous demandons aux fabricants des alternatives plus ‘écologiques’ d’améliorer l’efficacité de leurs produits, d’une part, et d’informer correctement les consommateurs au sujet de leurs performances d’autre part», poursuit Julie Frère. En attendant, les jardiniers peuvent compter sur les couvre-sols, un débroussaillage abondant, les désherbeurs et les nettoyeurs haute pression pour arrêter la croissance des plantes indésirables, rappelle encore Test achats.