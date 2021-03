NBA: troisième revers de rang pour des Lakers privés de James et Davis

Si les Lakers ont pu compter sur LeBron James pour se démener depuis la blessure d’Anthony Davis mi-février, les Californiens sont désormais aussi privés du King. Sans leurs deux joueurs vedettes, ils ont signé mardi un troisième revers de rang en NBA, encaissé à La Nouvelle-Orléans (128-111).

Malgré six joueurs à plus de dix points, les champions en titre ont dû s’incliner devant la fougue du duo des Pélicans constitué de Zion Williamson et Brandon Ingram. Le premier a compilé 27 points, 9 rebonds et 5 assists alors que le second, ancien joueur des Lakers, a inscrit la bagatelle de 36 unités. Cette défaite fait passer les joueurs de Frank Vogel à la 4e place à l’Est (28 victoires - 16 défaites) alors que La Nouvelle-Orléans est 11e (19v-24d).

Golden State a aussi du mal à exister sans Stephen Curry. L’absence du meneur All-Star, blessé au coccyx, a pesé, notamment dans le money time. Largement menés par Philadelphie, les Warriors sont revenus à six longueurs dans le dernier quart-temps mais n’ont pas tenu le rythme imposé par les Sixers de Tobias Harris (25 pts) et Ben Simmons (22 pts). Premier à l’Est, Philadelphie s’est finalement imposé 98-108 afin de signer la 31e victoire de sa saison, pour 13 défaites. A l’Ouest, l’équipe de Steve Kerr est 9e, aux portes des playoffs, avec un bilan de 22 succès pour autant de défaites.

De son sôté, Denver s’est montré appliqué pour venir à bout d’Orlando (99-110). Comme souvent, les Nuggets ont pu compter sur l’omniprésence du Serbe Nikola Jokic, auteur d’un triple-double avec 28 unités, 15 rebonds et 10 passes. Denver est 5e (26v-17d) alors que le Magic pointe à une peu reluisante 14e et avant-dernière place à l’Est (14v-29d).

Phoenix, surprenant 2e à l’Ouest, a maintenu son rythme de croisière en venant à bout de Miami. Les Suns se sont imposés sur le parquet du Heat sur le score de 100-110 grâce à un collectif toujours aussi impressionnant. Devin Booker (23 pts) et Deandre Ayton (17 pts - 16 rbds) ont brillé.

Brooklyn, 2e à l’Est, mesure lui la chance qu’il a de pouvoir compter trois étoiles dans son effectif. En l’absence de Kyrie Irving et Kevin Durant, c’est James Harden qui s’est chargé de terrasser Portland (112-116). ‘The Beard’ s’est occupé de tout et grâce à ses 25 points et 17 passes, les Nets (30v-14d) restent dans le sillage de Philadelphie.

Avec un Julius Randle en feu, auteur de 37 points dont un très impressionnant 7/10 à trois points, les Knicks ont largement pris la mesure de Washington au Madison Square Garden (131-113). RJ Barrett et Alec Burks ont respectivement ajouté 21 et 20 points pour New York alors que le duo Bradley Beal - Russell Westbrook s’est montré trop imprécis du côté des Wizards. Les Knicks sont sixièmes à l’Est et, avec 22 victoires pour autant de défaites, la franchise new-yorkaise a d’ores et déjà gagné un match de plus que sur l’ensemble de la saison 2019-2020.