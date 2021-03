Covid: les Hutois ne payeront pas plusieurs taxes

Huy peut bénéficier de 252 000€ de la Région wallonne. La Ville va lui faire supporter des taxes que les Hutois n’auront pas à payer.

Depuis le début de la pandémie, la Ville de Huy a pris des mesures pour aider différents secteurs et là, elle peut à nouveau partir sur des exonérations de taxes. La raison? Une enveloppe de 42 millions d’euros que la Région wallonne a libérée. Huy pourrait bénéficier d’une partie de cette somme: 256 000€. Ce qui permet au collège de cibler plusieurs exonérations de taxes que les Hutois n’auront pas à payer puisqu’elles seront supportées par cette aide wallonne. «On doit lui remettre des propositions, on a donc repris une série de taxes pour arriver à 256 000€, explique Jacques Mouton, échevin des Finances. On espère que la Région wallonne acceptera.»

Quelles taxes? Entre autres, celle sur les emplacements de parking pour 70 000€, celle sur les enseignes publicitaires (14 000€), sur les déchets (50 000€), sur les panneaux publicitaires (68 000€). «Avec l’aide qu’on apporte, on a essayé de viser l’ensemble des secteurs touchés par la crise, note le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Peut-être que certains ont plus souffert… On essaye d’aller le plus loin possible en fonction des moyens qu’on a.» La Ville estime avoir déjà aidé l’horeca en l’exonérant de toutes les taxes communales sauf le précompte immobilier («qui ne dépend pas de nous») et la force motrice («car il y en a un qui n’a pas souffert de la crise», ajoute le bourgmestre sans citer Electrabel). Place à de nouvelles aides.

Écolo, par la voie de Rodrigue Demeuse, n’a pu s’empêcher de commenter l’exonération de la taxe parking, que les Verts avaient très critiquée (ils l’estimaient injuste) lorsqu’elle avait été lancée il y a quelques semaines. «La Ville de Huy instaure une taxe qu’elle exonère immédiatement sur le dos de la Région, empochant ainsi 70 000€», explique Rodrigue Demeuse. Mais la Ville peut-elle l’exonérer alors qu’elle ne peut pas justifier de rentrées pour cette taxe, l’an dernier? «Oui, j’ai vérifié», explique le bourgmestre.

Et si on proposait une prime de 2000€ pour tous ceux du secteur horeca? La proposition de Grégory Vidal n’a pas eu l’écho espéré auprès du collège. «Une prime unique ne me paraît pas pertinente», explique l’échevin Mouton. Déjà parce que ce serait une mesure one-shot. De plus, un œil jeté sur la BCE, la Banque carrefour des entreprises, et on découvre plus de 600 enregistrements en lien avec l’horeca. Donc, la Ville devrait débourser… 1,2 million. «Le collège a préféré des mesures de soutien via un allégement de la contribution fiscale.»

Parcours Vita relancé Le parcours Vita de Tihange n’existe plus, ou quasi plus. Ce n’est pas la première fois qu’un conseiller demande sa réhabilitation. Patrick Thomas (DéfipourHuy) a retenté le coup, tout en rappelant que ce parcours, inauguré en 1976, avait été réalisé en partie par le syndicat d’initiative de Tihange. Son appel a été entendu, ou même précédé. «On est en train de le ressusciter», a expliqué l’échevin Étienne Roba. Qui «on»? Le service des sports et l’Office du tourisme. Il y aura un parcours enfant plus ludique avec panneaux didactiques sur le monde de la forêt, et quelques modules en bois, en plus de modules de sports pour les plus grands. «On s’est renseigné auprès de la Ville de Seraing pour avoir des modules robustes, résistant aux intempéries et au vandalisme.» Les emplacements ont déjà été choisis et «on a le feu vert du DNF (NDLR: le département nature et forêt de la Région wallonne).» Pour quand tout cela? Début de l’été.