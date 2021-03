30 km/h au centre-ville mais uniquement sur la rive droite

Huy va passer son centre-ville en zone 30. Les portes sont déjà installées, il ne reste plus que la signalisation qui va suivre.

Le centre-ville de Huy sera désormais limité à 30 km/h. Dans l’hyper-centre en fait, sur des petites voiries où on ne sait de toute façon pas rouler à tombeau ouvert… «Les rues seront marquées par un système de portes qui sont déjà placées», explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Il n’y a plus qu’à mettre la signalisation adéquate. Ces portes sont effectivement déjà installées et… «la nuit, elles sont toutes noires; c’est même un peu dangereux», note Anabelle Rahhal (Écolo). Certaines de ces portes, en plus, débordent sur les trottoirs. Grégory Vidal (DéfipourHuy) s’inquiète, lui, de l’effet de ce ralentissement de la vitesse sur la pollution. «À Bruxelles, différentes études démontrent l’augmentation d’émission de CO2 à basse vitesse.»«Huy n’est pas Bruxelles», rétorque le bourgmestre. Les rues où le 30 km/h est prévu ne poussent déjà pas à la vitesse.

Maintenant que la décision est prise, la signalisation sera installée. «Les bacs à fleurs qui seront posés ont été garnis en ateliers. Ils vont y être installés. Et là où les portes rendent le passage pour piétons difficile, on adaptera.»

Cette limitation de vitesse en centre-ville ne concerne actuellement que la rive droite. Et la rive gauche? «On doit d’abord faire les travaux de l’esplanade Batta. On ne voulait pas intégrer cette mesure rive gauche alors qu’elle va être profondément modifiée. En fonction, on l’installera aussi, ou pas.»