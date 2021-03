VIDÉO | Visite de chantier au pont des Trous

Sauf catastrophe, les arches du pont des Trous seront terminées pour la fin 2022. Le méga chantier tournaisien est aujourd’hui en… «lisses».

Inspecteur général au service Mobilité et Infrastructures du SPW, Christophe Vanmuysen constatait sur le terrain, ce mardi matin, l’état d’avancement du chantier de reconstruction du pont des Trous.

Ce dernier se poursuit désormais au-dessus de la surface de l’eau, les travaux sous-marins étant terminés. Pour rappel, les plongeurs avaient commencé leur intervention le 12 février dernier afin de préparer la réalisation des pieux servant à arrimer les caissons composant les lisses de guidage. Ce sont ainsi 12 éléments – qui peuvent peser jusqu’à 40 tonnes chacun – qui sont assemblés par tronçons.

Rappelons que, comme leur nom le laisse supposer, ces lisses sont destinées à guider les bateaux de plus gros gabarit (2000 tonnes) lors de leur passage sous l’arche centrale.

Ce travail a été clôturé ce mardi soir. Vont suivre, dans les jours qui viennent, le démontage et l’évacuation de la grue et du platelage de son assise. Cette dernière opération nécessitera deux journées complètes de travail. Sur cette partie du chantier toujours, l’on assistera alors au ballastage des caissons évoqués plus haut, ce qui consiste à les remplir en partie de béton pour éviter leur remontée lors de fortes crues; il faudra alors les boulonner solidement aux pieux coulés de part et d’autre du fleuve.

Les travaux de finition des caissons ont quant à eux d’ores et déjà débuté; il s’agit cette fois de placer un bardage en bois que l’on peut d’ores et déjà apercevoir sur le chantier.

Une «déco» qui rappelle par ailleurs celle mise en place sur la halte nautique. Laquelle devrait accueillir ses premiers plaisanciers au début du mois de mai.

Quant aux arches du pont des Trous, «elles devraient être terminées pour la fin 2022», affirmait, confiant, Christophe Vanmuysen ce mardi matin. La construction des arches devrait être terminée pour la fin 2022. EdA

Restera alors à réaliser la coursive qui accueillera, elle aussi, un plancher en bois.

++ D’autres infos dans les pages de l’Avenir/le Courrier ce mercredi 24 mars 2021 ++