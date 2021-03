Coronavirus: ce qu’il faut savoir, en Belgique et dans le monde, ce mardi

6 articles recommandés par la rédaction

Le bilan du jour: plus de 4.000 nouveaux cas et plus de 200 nouvelles hospitalisations par jour

Plus de 4.000 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 41% par rapport à la période précédente.

Un kern avancé à ce soir, vers un comité de concertation anticipé?

Le conseil des ministres restreint est avancé à ce mardi soir, et le comité de concertation «pourrait également être avancé».

+ Molenberghs, biostatisticien: «Un lockdown de courte durée peut inverser la tendance»

«Au rythme actuel, il y aura 1.000 patients en soins intensifs d’ici la mi-avril»

Les derniers chiffres du coronavirus dans notre pays ne sont pas bons. Sciensano et le centre de crise les ont analysés ce mardi. Il reste possible de les faire diminuer.

GRAND ANGLE | Endormie depuis plus d’un an, la nuit en plein mauvais rave: pour la fédé, «les anciens sont trop égoïstes»

Le monde de la nuit belge est sous cloche depuis 1 an. DJ, patrons de clubs, organisateurs, clubbers: tous attendent la réouverture pour soigner un mal-être inédit. Peu comprennent comment les technologies actuelles ne permettent pas de relancer. À Bruxelles, la Brussels By Night Federation plaide donc pour une fête outdoor dès cet été. Sans quoi les faillites vont se multiplier. Les DJ, eux, pansent leurs plaies en mixant en ligne. Mais le moral est au plus bas et certains craquent.

Tous se confient à L’Avenir.

DÉCRYPTAGE | Comment les écoles perçoivent les nouvelles mesures

Le sentiment qui domine dans les écoles après la communication de nouvelles règles sanitaires est surtout le soulagement de rester ouvertes.

Les élèves priés d’éviter les transports en commun: au TEC, on trouve cela «vraiment interpellant»

Au TEC, on s’étonne de la demande d’éviter les transports en commun. «Le risque est très faible», souligne Stéphane Thiery.

