La barre symbolique du million de personnes vaccinées est franchie en Belgique

Présente à la conférence du centre de crise et de Sciensano, Sabine Stordeur, de la Task Force Vaccination, a rappelé l’importance du vaccin face au Covid-19. Un plaidoyer alors que nous venons de franchir une barre symbolique.

«La vaccination contre le Covid-19 n’est pas qu’un choix individuel, c’est avant tout une démarche collective. Plus nous serons nombreux à nous faire vacciner, plus le retour à une vie normale sera à portée de main», a expliqué, en prélude, Sabine Stordeur.

Les plus fragiles ont été parmi les premiers à se faire vacciner et la Task Force se réjouit d’avoir franchi, ce mardi, le cap du million de personnes vaccinées en Belgique.

«Il y a plus d’un million de personnes protégées contre les formes graves du Covid-19. C’est une étape symbolique qui doit nous convaincre que la vaccination avance», a-t-elle ajouté, reconnaissant que des embûches nous ralentissent encore.

«La route est encore longue, c’est certain. Nous sommes plus dans un marathon qu’un sprint. (...) Des personnes ont sans doute encore des questions sur la vaccination et sur les vaccins. Nous continuerons à traiter ces interrogations à la lumière des informations scientifiques qui nous parviennent chaque jour».

Et de conclure: «Les doutes que l’on peut avoir sur la vaccination ne font pas le poids face aux certitudes que nous avons sur l’impact du Covid-19 sur nos vies».