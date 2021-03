Covid-19: les cas de réinfection bondissent en République Tchèque

Les cas de réinfection au Covid-19 ont bondi en République tchèque, a annoncé mardi l’Institut national de santé publique dans ce pays qui affiche actuellement le taux de mortalité par habitant dû à ce virus le plus élevé du monde.

Le nombre de cas de réinfection recensés depuis le début de la pandémie a fortement augmenté, à 1.400, à la date du 28 février, alors que seuls 158 cas étaient répertoriés fin janvier et 56 à la fin de l’année 2020, selon les données de cet institut.

«Le taux de réinfection augmente en raison du nombre important de cas de Covid-19 lors de la vague d’automne», a précisé cet établissement dans un communiqué.

Le pays de l’UE de 10,7 millions d’habitants a enregistré depuis le début de la pandémie plus de 25.000 morts liés au Covid-19 et près de 1,5 million de cas.

La mortalité la plus élevée au monde

La mortalité par habitant est la plus élevée au monde et le nombre de cas rapportés à la population est le deuxième plus important, selon un décompte de l’AFP basé sur les données des 14 derniers jours.

Le pays avait réussi à contenir la première vague de la maladie au printemps dernier mais a du mal à maîtriser l’épidémie depuis l’été dernier.

Selon l’institut de santé publique, 68 à 359 jours se sont écoulés entre deux apparitions de la maladie chez les personnes réinfectées, avec un chiffre médian de 142 jours. L’âge médian des personnes concernées est de 42 ans.

À la lumière de ces données, l’institut a indiqué qu’il continuerait à recommander aux personnes ayant déjà eu le Covid-19 de se faire vacciner, mais après «un certain intervalle».

Une récente étude danoise publiée dans la revue scientifique The Lancet a montré qu’une première infection au Covid-19 protégeait probablement à 80% les personnes de moins de 65 ans contre une réinfection, mais que les personnes plus âgées avaient un risque plus élevé d’être infectées une deuxième fois.